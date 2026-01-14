嬰幼兒海苔重金屬超標 桃園下架萬件商品

桃園市衛生局下架、封存重金屬超標海苔。圖：衛生局提供

桃園市衛生局今（14）日針對近期市售嬰幼兒食品重金屬監測計畫發布最新進度。衛生局於1月5日及6日配合食藥署執行後市場抽驗，結果顯示兩款市售嬰幼兒海苔產品不符標準。為維護市民食品安全，衛生局第一時間已要求業者配合處理，目前相關產品均已完成下架，不合格產品已封存，請消費者放心。

桃園市衛生局已於第一時間要求業者全面停止銷售並啟動回收機制。圖：衛生局提供

根據衛生福利部食品藥物管理署的檢驗速報單顯示，桃市不合格品項包含「100%純橄欖油海苔（有效日期：2026.9.25）」及「ibobomi無調味海苔片（有效日期：2026.10.21）」。其中，米谷家股份有限公司販售之「100%純橄欖油海苔」檢出鉛0.068 mg/kg（限量標準0.050 mg/kg）及鎘0.916 mg/kg（限量標準0.040 mg/kg）；星禾國際有限公司代理之「ibobomi無調味海苔片」則檢出鉛0.140 mg/kg及鎘 1.797 mg/kg。兩款產品因檢出值超過「食品中污染物質及毒素衛生標準」中關於嬰幼兒類食品之規定，判定為與規定不符，衛生局已依食品安全衛生管理法第17條規定，命業者下架，若複抽不合格將依同法第48條第8款規定裁罰3萬元以上300萬元以下罰鍰。

廣告 廣告

衛生局已於第一時間要求業者全面停止銷售並啟動回收機制。截至1月13日「100%純橄欖油海苔」已下架2773袋、「ibobomi無調味海苔片」則已下架7669盒，後續將監督業者提交銷毀計畫，並持續加強市售食品抽驗。若家長先前已購入相關產品，建議依業者公告進行退換貨處理，若有相關疑問，可撥打1950消費者服務專線或0800-285-000洽詢。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

守護刺繡傳藝！張善政頒無形文資證書 肯定粘碧華卓越貢獻

彌補行政盲點！桃園推「公民參與」優化政策 8機關獲表揚