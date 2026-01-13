嬰幼兒海苔重金屬超標50倍 6產品下架2.5萬件

食藥署檢出6件嬰幼兒海苔重金屬超標，其中鉛超標最嚴重的是「MB BABY萌寶寶海苔」，約是標準值的4倍。（圖／食藥署）

食藥署檢出6件嬰幼兒海苔重金屬超標，其中鎘超標最多的是「韓爸田園日記」，約是標準值的50倍。（圖／食藥署）

國內有7件嬰幼兒海苔產品遭爆驗出重金屬超標，食藥署今天（13）公布抽驗結果，其中6件確定檢出鉛、鎘不符合嬰幼兒副食品類規定，最嚴重的竟超標約50倍，產品已下架2.5萬件。

近日有媒體報導，7件嬰幼兒海苔產品遭第三方公正單位驗出重金屬超標，品項包括BEBE貝兒純淨海苔、ibobomi無調味海苔片、MB BABY萌寶寶海苔、Naeiae韓國幼兒紫菜、LUSOL無鹽無調味烘烤海苔、韓爸田園日記嚴選初收孩苔、芽米寶貝100％純橄欖油海苔。

食藥署今天表示，已協同地方政府衛生局進行抽驗，其中1件（Naeiae韓國幼兒紫菜）已販售完畢無庫存，其餘6件檢驗結果重金屬鉛、鎘皆不符「食品中污染物質及毒素衛生標準」中嬰幼兒副食品類規定，已要求業者立即啟動下架回收，截至12日共計下架回收產品2萬5047件。

食藥署北區管理中心主任劉芳銘表示，嬰幼兒食品的鉛標準為0.05ppm，6件產品檢出介於0.14到0.206ppm，超標最多的是「MB BABY萌寶寶海苔」，約是標準值的4倍；嬰幼兒食品的鎘標準為0.04ppm，6件產品檢出介於0.912到2.013ppm，超標最多的是「韓爸田園日記」，約是標準值的50倍。

由於這7件嬰幼兒海苔產品多為韓國進口，食藥署已針對進口的嬰幼兒海苔產品已採監視查驗1個月，期限至2月6日，將逐批檢驗重金屬，依查驗情形滾動式調整查驗方式。

劉芳銘指出，嬰幼兒食品重金屬標準較嚴格，和成人相差20到25倍。現行做針對宣稱「嬰幼兒」、「幼兒」或外觀有嬰幼兒圖示的食品，都會納入查驗範圍，未來將研議針對3歲以下嬰幼兒食品標示字樣，並與相關部會研議嬰幼兒貨品專屬的稅則號列，讓業者和消費者作為依據。

