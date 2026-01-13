嬰幼兒海苔重金屬鎘超標50倍 下架回收2萬5047件

（中央社記者沈佩瑤台北13日電）嬰幼兒海苔竟重金屬超標，食藥署今天公布，包括5款韓國進口、2款原物料來自韓國的台灣產品，其中鎘超標最嚴重約50倍，共下架回收2萬5047件，即起邊境監視查驗至2月6日。

根據現行「食品中污染物質及毒素衛生標準」，嬰幼兒的海苔類食品重金屬含鉛量每公斤不得超過0.05毫克，鎘含量每公斤不得超過0.04毫克。至於成人則為每公斤不得超過1.0毫克。

衛生福利部食品藥物管理署今天公布嬰幼兒海苔抽驗結果，除1件經查已販售完畢無庫存，6件檢驗結果重金屬鉛、鎘皆不符「食品中污染物質及毒素衛生標準」中「嬰幼兒副食品類規定」，針對不符規定產品已要求業者立即啟動下架回收。

廣告 廣告

食藥署統計，截至民國115年1月12日，共計下架回收產品2萬5047件。

食藥署北區管理中心主任劉芳銘告訴媒體，其中鉛超標最嚴重的產品被檢出每公斤0.206毫克、超標約4倍；鎘超標最嚴重者是被檢出每公斤2.013毫克、超標約50倍。

即起食藥署在邊境採100%監視查驗至2月6日。劉芳銘坦言，目前嬰幼兒海苔並未明確要求外包裝應標示，後續將蒐集各國相關規定，研議規劃針對3歲以下嬰幼兒食用食品標示「嬰幼兒食品」字樣，並與相關部會研議增列嬰幼兒貨品專屬稅則號列。

食藥署提醒家長，若已購買到清單所列疑慮產品，因現行嚴格的嬰幼兒副食品衛生標準，建議不要提供3歲以下孩童使用，並可向原購買廠商辦理退換貨。（編輯：李亨山）1150113