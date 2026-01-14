嬰幼兒海苔重金屬鎘、鉛超標 食藥署抽驗結果公布！醫建議3情況應就醫

【健康醫療網／記者黃嫊雰報導】近日媒體報導7款嬰幼兒海苔，經第三方檢驗發現重金屬含量超標，引發高度關注。食藥署13日公布抽驗結果，證實其中6款海苔重金屬鎘、鉛不符規定，1款已販售完畢無庫存，並已立即啟動下架回收。對於家長對食安事件的擔憂，臺北市立聯合醫院婦幼院區小兒科鄭彥辰醫師日前表示，多數狀況下一般不會發生急性中毒，無須過度恐慌；若長期、頻繁食用，或出現不明原因的食慾差、腹痛、便祕等，則建議可就醫評估。

食藥署：6件嬰幼兒海苔不符規定 已下架回收逾2.5萬件

食藥署13日發布新聞稿表示，針對媒體報導的7件嬰幼兒海苔產品，協同地方政府衛生局進行抽驗，其中1件經查無庫存，另6件產品檢驗結果顯示，重金屬鉛、鎘皆不符「食品中污染物質及毒素衛生標準」中「嬰幼兒副食品類」相關規定。對於不符規定的產品，已要求相關業者立即啟動下架回收，截至115年1月12日止，累計下架回收產品共25,047件。

食藥署檢驗結果顯示，嬰幼兒食品重金屬含量標準，鉛為0.05 mg/kg，鎘則為0.04 mg/kg，本次超標情形中重金屬鎘最高檢出2.013 mg/kg，超標達50倍；重金屬鉛最高超標約4倍，為0.206 mg/kg。

▲針對媒體報導7件嬰幼兒海苔產品，食藥署公布相關抽驗結果。（圖／食藥署提供）

疑慮產品勿讓幼童食用 食藥署：嬰幼兒海苔逐批檢驗１個月

食藥署同時提醒家長，若已購買公告清單所列的疑慮產品，考量現行嬰幼兒副食品衛生標準，建議不要提供3歲以下孩童食用，並可向原購買廠商辦理退換貨。食藥署也將持續辦理嬰幼兒食品相關專案，並已針對輸入國內的嬰幼兒海苔產品採取為期1個月的監視查驗措施，逐批檢驗重金屬含量，後續查驗方式將依查驗情形滾動式調整。

醫揭嬰幼兒健康風險 慢性累積影響３部位

臺北市衛生局日前針對同一事件發布新聞稿，鄭彥辰醫師表示，嬰幼兒對重金屬相對更敏感，原因包括以下3點：

腸道吸收率較高：嬰幼兒對鈣、鐵、鋅等需求大，重金屬可能經由相同通道被吸收。 血腦屏障尚未成熟：鉛等神經毒性物質，可能影響發育中的大腦。 排泄與代謝能力未成熟：腎臟清除較慢，暴露後更容易累積。

鄭彥辰醫師說明，多數狀況下，孩子即使曾食用相關產品，通常不會出現急性中毒；若是低劑量、長期、反覆攝入，則應留意慢性累積可能對嬰幼兒發育中的神經系統、腎臟功能與骨骼生長形成風險。

有吃過要趕快就醫抽血？醫：須依暴露情況評估 3點檢視

孩子有吃過疑慮產品，要不要就醫檢查？鄭彥辰醫師強調，並非「吃一次就需要急診或立刻抽血」，其中多數重金屬暴露屬慢性影響、未必立即有明顯症狀，是否需要進一步檢驗，應綜合評估暴露量、食用頻率、年齡以及過去的健康狀況。

鄭彥辰醫師建議，應考慮就醫的情況包括：

孩子長期、頻繁食用疑慮產品，例如連續多週、幾乎天天食用。 孩子出現莫名的食慾差、腹痛、便祕、倦怠，甚至發展或學習方面的疑慮等。 懷疑同時存在其他暴露來源，如老舊屋況粉塵、來路不明食品或補充品等。

若家長極度焦慮、孩子屬於高風險族群，如早產兒、罹患腎臟疾病、營養不良等，也可至兒科由醫師協助評估。

家長勿慌！醫建議掌握３原則 別固定吃特定零食、分散風險

鄭彥辰醫師建議，家長可掌握「先停用、再分散、補營養」三原則。首先立即停用主管機關公告或媒體揭露的產品，對其他標示「嬰幼兒專用」進口海苔，則建議降低食用頻率，待進一步檢驗結果出爐。

他也強調，應避免讓海苔成為嬰幼兒「固定每天必吃」的零食，飲食多樣化可幫助分散單一污染來源風險。另外，重金屬會與鐵、鈣、鋅等必需礦物質競爭吸收，平時留意營養均衡、確保微量元素足夠，也有助於降低重金屬的傷害。

資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=67381

