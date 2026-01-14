嬰幼兒海苔重金屬鎘、鉛超標 食藥署抽驗結果公布！醫建議3情況應就醫
【健康醫療網／記者黃嫊雰報導】近日媒體報導7款嬰幼兒海苔，經第三方檢驗發現重金屬含量超標，引發高度關注。食藥署13日公布抽驗結果，證實其中6款海苔重金屬鎘、鉛不符規定，1款已販售完畢無庫存，並已立即啟動下架回收。對於家長對食安事件的擔憂，臺北市立聯合醫院婦幼院區小兒科鄭彥辰醫師日前表示，多數狀況下一般不會發生急性中毒，無須過度恐慌；若長期、頻繁食用，或出現不明原因的食慾差、腹痛、便祕等，則建議可就醫評估。
食藥署：6件嬰幼兒海苔不符規定 已下架回收逾2.5萬件
食藥署13日發布新聞稿表示，針對媒體報導的7件嬰幼兒海苔產品，協同地方政府衛生局進行抽驗，其中1件經查無庫存，另6件產品檢驗結果顯示，重金屬鉛、鎘皆不符「食品中污染物質及毒素衛生標準」中「嬰幼兒副食品類」相關規定。對於不符規定的產品，已要求相關業者立即啟動下架回收，截至115年1月12日止，累計下架回收產品共25,047件。
食藥署檢驗結果顯示，嬰幼兒食品重金屬含量標準，鉛為0.05 mg/kg，鎘則為0.04 mg/kg，本次超標情形中重金屬鎘最高檢出2.013 mg/kg，超標達50倍；重金屬鉛最高超標約4倍，為0.206 mg/kg。
▲針對媒體報導7件嬰幼兒海苔產品，食藥署公布相關抽驗結果。（圖／食藥署提供）
疑慮產品勿讓幼童食用 食藥署：嬰幼兒海苔逐批檢驗１個月
食藥署同時提醒家長，若已購買公告清單所列的疑慮產品，考量現行嬰幼兒副食品衛生標準，建議不要提供3歲以下孩童食用，並可向原購買廠商辦理退換貨。食藥署也將持續辦理嬰幼兒食品相關專案，並已針對輸入國內的嬰幼兒海苔產品採取為期1個月的監視查驗措施，逐批檢驗重金屬含量，後續查驗方式將依查驗情形滾動式調整。
醫揭嬰幼兒健康風險 慢性累積影響３部位
臺北市衛生局日前針對同一事件發布新聞稿，鄭彥辰醫師表示，嬰幼兒對重金屬相對更敏感，原因包括以下3點：
腸道吸收率較高：嬰幼兒對鈣、鐵、鋅等需求大，重金屬可能經由相同通道被吸收。
血腦屏障尚未成熟：鉛等神經毒性物質，可能影響發育中的大腦。
排泄與代謝能力未成熟：腎臟清除較慢，暴露後更容易累積。
鄭彥辰醫師說明，多數狀況下，孩子即使曾食用相關產品，通常不會出現急性中毒；若是低劑量、長期、反覆攝入，則應留意慢性累積可能對嬰幼兒發育中的神經系統、腎臟功能與骨骼生長形成風險。
有吃過要趕快就醫抽血？醫：須依暴露情況評估 3點檢視
孩子有吃過疑慮產品，要不要就醫檢查？鄭彥辰醫師強調，並非「吃一次就需要急診或立刻抽血」，其中多數重金屬暴露屬慢性影響、未必立即有明顯症狀，是否需要進一步檢驗，應綜合評估暴露量、食用頻率、年齡以及過去的健康狀況。
鄭彥辰醫師建議，應考慮就醫的情況包括：
孩子長期、頻繁食用疑慮產品，例如連續多週、幾乎天天食用。
孩子出現莫名的食慾差、腹痛、便祕、倦怠，甚至發展或學習方面的疑慮等。
懷疑同時存在其他暴露來源，如老舊屋況粉塵、來路不明食品或補充品等。
若家長極度焦慮、孩子屬於高風險族群，如早產兒、罹患腎臟疾病、營養不良等，也可至兒科由醫師協助評估。
家長勿慌！醫建議掌握３原則 別固定吃特定零食、分散風險
鄭彥辰醫師建議，家長可掌握「先停用、再分散、補營養」三原則。首先立即停用主管機關公告或媒體揭露的產品，對其他標示「嬰幼兒專用」進口海苔，則建議降低食用頻率，待進一步檢驗結果出爐。
他也強調，應避免讓海苔成為嬰幼兒「固定每天必吃」的零食，飲食多樣化可幫助分散單一污染來源風險。另外，重金屬會與鐵、鈣、鋅等必需礦物質競爭吸收，平時留意營養均衡、確保微量元素足夠，也有助於降低重金屬的傷害。
【延伸閱讀】
吃魚小心暗藏重金屬、寄生蟲風險 營養師：「3部位」要謹慎食用
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=67381
喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw
其他人也在看
房貸提前償還划算嗎？他月付2萬「投錢降利息」網搖頭…想提前還款先做3件事
房貸是否要提前還款，是許多有殼一族經常在心中拉扯的掙扎。有網友在PTT上發問，若手中突然多出一筆為數不小的閒錢，你會選擇先還一大筆錢，以省下利息、降低未來的房貸金額嗎？此文一出隨即引發熱議，不少人一面倒建議「不要」，更有人直言「房貸利率有高於通膨嗎？沒有就不要先還」，本文就帶讀者一次看懂想提早還款可先做哪些事，以衡量最適合自己的財務決策。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 6 小時前 ・ 14
台灣38萬人失智！常說「2字」是警訊 醫示警：快就醫
台灣已進入超高齡社會，失智症患者預估約35萬人，其中，阿茲海默症患者已超過10萬。由於早期症狀不明顯，許多患者被確診時已進入中期，錯過了黃金逆轉期。醫師黃軒表示，大腦退化最早會影響語言功能，例如詞窮現象、敘事簡化、逃避指令等。其中，若一個人說話會不斷說「然後」2字、內容缺乏細節，可能是語言組織能力衰退的警訊。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 203
強烈冷氣團最快這時南下！強度「挑戰寒流」 粉專示警：越後面越寒冷
今（13）日大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地早晚偏冷，日夜溫差大；白天太陽加熱迅速，北部、東半部高溫22至23度，中南部高溫26至28度，清晨低溫西半部、宜蘭普遍在9至14度。對此，氣象粉專也示警，下一波強冷空氣初估可達強烈冷氣團，甚至挑戰寒流。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
下周又要挑戰寒流「3重要特徵」！先濕冷→後乾冷 專家：這4天最凍
本週天氣短暫回暖，早晚溫差大。氣象專家林得恩指出，下週起新一波強冷空氣南下，影響4天，整體降溫型態為「先濕冷、後轉乾冷」。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 5
吃完吃到飽送急診！30歲女住院2天就離世 醫點致命病因
一名年僅30歲的女子跟友人吃了一頓自助餐後，半夜因為嚴重上腹痛前往急診，確診急性胰臟炎。緊急住院後病程發展快速，住院短短兩天就是病逝，事後曝光三酸甘油脂檢驗結果，數值高達4,000多mg/dL，醫師點出該症恐怖危機，提醒民眾不要自行停藥。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 27
急凍探五度！首颱洛鞍周四恐生成 下周強冷氣團再襲
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署測得新竹關西今（14）日清晨僅 5 度低溫。隨熱帶性低氣壓於菲律賓東方海面生 […]引新聞 ・ 6 小時前 ・ 5
45歲單身女捧500萬、赴高雄買房賺增值夢！為退休鋪路養「孝子」：每月給我2.5萬多好｜好宅報報
對45歲未婚的徐小姐來說，目前來到一個分水嶺，過慣了物質、時間及薪水皆自由的單身日子，她開始思考要重新規劃理財，為自己的退休後收入做好準備，畢竟後半輩子都得要靠自己，總不能坐吃山空期盼政府的長照計畫來生活，她開始盤算最佳方案。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 85
去年現身「頭髮全白」網嚇壞！74歲郭台銘最新近況曝 曾馨瑩全招了
74歲鴻海集團創辦人郭台銘，與曾馨瑩結婚17年，兩人育有2女1子，分別是大女兒妞妞、大兒子Tiger與小女兒QQ，去年郭台銘曾被民眾目擊一頭白髮。近日曾馨瑩在社群平台分享跟郭台銘度假自拍照，提醒大家注意保暖，同時曝光在日本度假期間拍下的美照。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 185
王瞳穿「超辣透視裝」 全身只有亮片、流蘇
陳美鳳領軍的《民視第一發發發》將在除夕夜熱鬧登場，開場就以氣勢十足的「百人大開場」揭開序幕，由王瞳、賴慧如領軍胡嘉愛、宮美樂、楊淨宇、郭雅茹、林靖軒等人，熱舞「狂歡冒險嘉年華」，一出場就把年味拉到最滿。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前 ・ 18
范姜彥豐不忍了！被爆婚變前「頻上牌桌」輸贏上萬 5字疑發聲表態
【緯來新聞網】台灣演員范姜彥豐近日被媒體爆料在婚變期間頻繁參與高額賭博活動，引發關注。他於14日透過緯來新聞網 ・ 2 小時前 ・ 5
斷言台南勝負已定！名醫：2026還是民進黨的
[NOWnews今日新聞]民進黨內初選動向備受關注，今（14日）晚將進行台南市長電話民調，立委陳亭妃、林俊憲全力動員支持者，最快明天中午以前就會知道最終結果。對此，精神科醫師沈政男預測，台南市長這一局...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前 ・ 97
同意小15歲老公花錢解決！蕭淑慎結婚8年 坦言：早就不想給他碰
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導女星蕭淑慎與小15歲的老公梁軒安結婚8年，但近年來老公卻風波不斷，曾傳出涉嫌詐騙、性侵女歌手Rina，當時蕭淑慎也大動作切...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 54
立院對罵！學者嗆綠「對不起台灣人」 莊瑞雄怒反擊：愛罵誰就罵誰？
立法院今（14）日召開彈劾總統案公聽會，民眾黨團邀請的東海大學退休教授林騰鷂發言時稱，「賴清德跟你們這些立委有沒有對得起良心？你們不會感到羞愧嗎？」引來民進黨立委莊瑞雄不滿，反嗆「胡說八道」、「主權當然在民，主權不在藍白欸！」一旁的國民黨立委徐巧芯則頻頻表示「不該這樣子」，立法院長韓國瑜則提醒眾人喝咖啡、靜下心發言，並請與會雙方要互相尊重。莊、林兩人會後則握手和解。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 130
股價太委屈？董總砸錢護盤名單曝 這董座狂敲自家股2,100張 蔡明忠、魏寶生也出手
2025年台股以歷史最高作收，惟股價委屈者眾，多家上市櫃公司董事長帶頭示範加碼自家股票，其中，華新集團旗下的精金（3049）董事長兼總經理馬維欣於12月加碼2,100張，另還有富邦媒（8454）董事長蔡明忠及台新新光金（2887）副董事長魏寶生各加碼66張及60張。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 2
謝龍介重話開砲：台南這鍋湯被民進黨煮餿了！
民進黨高雄市長初選12日晚間啟動市內電話民調，各陣營動員支持者「顧電話」之際，國民黨高雄市長參選人、立委柯志恩卻出招「攔胡」，特別拍攝教學影片示範電話應答，強調不管電話那頭問支持民進黨的哪位，就喊出「唯一支持柯志恩」。國民黨台南市長參選人謝龍介則強調，不管民進黨誰出線，國民黨已準備好迎戰。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 203
提醒柯志恩面對賴瑞隆千萬不要輕敵 李明璇：因為我親身經歷過
[Newtalk新聞] 民進黨2026年高雄市長初選由立委賴瑞隆勝出，將與國民黨的柯志恩展開「隆恩」對決，曾在2024年立委選戰中與賴瑞隆交手失利的國民黨前發言人李明璇今(13)在臉書貼文指出，對於今天民進黨高雄市長初選結果並不意外，果然完全照著新潮流的劇本走，誠懇提醒柯老師千萬不要輕敵，民進黨在高雄深耕多年的政治勢力與利益結構，盤根錯節程度遠比外界想像得更深，因為她親身經歷過。 去年立委選舉，李明璇獲國民黨徵召，挑戰視被為艱困選區的高雄市第8選區(前鎮、小港區)，對手就是尋求三連霸的賴瑞隆，最終以8萬2,602票輸給賴瑞隆的12萬1,064票，在資源相差一大截的情況下，李明璇可說雖敗猶榮。 李明璇在臉書說，「賴瑞隆自稱是藍營最怕的人，這句話說錯了，他是高雄基層最怕的人。作為曾經正面對戰過民進黨高雄市長參選人賴瑞隆的我，對於今天民進黨高雄市長初選的結果，我並不意外，果然完全照著新潮流的劇本走。我想誠懇提醒柯老師：千萬不要輕敵。」 李明璇表示，民進黨在高雄深耕多年的政治勢力與利益結構，那盤根錯節的程度，遠比外界想像得更深。高雄需要的，不只是選戰勝負，而是一位能真正替市民撥雲見日、替地方找新頭殼 ・ 1 天前 ・ 139
悄悄當媽咪／與董事千金結婚卻爆有11歲兒子 昔日男偶像認了「與前女友共同扶養」
女星吳亞馨低調結婚並已淡出演藝圈，目前定居上海，近日因好友臉書動態回顧，旁人才知她兒子已經兩歲。演藝圈不少低調生子的明星，偶像劇出身的唐禹哲之前傳出有11歲私生子，而他也認了此事。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 13
談民進黨台南初選！沈政男斷言這人出線「示警藍白最大問題」：這沒辦法
面對即將到來的2026大選，民進黨高雄經過激戰後，預計將由民調最高的立委賴瑞隆出戰，而作為總統賴清德的本命區，台南初選戰況也受到高度關注；精神科醫師沈政男斷言，最終綠營會是立委陳亭妃出線，且最終會贏過國民黨立委謝龍介，「這沒辦法」。沈政男透過臉書直言，即便高雄初選由賴瑞隆勝出，仍不該認為民進黨就在台南會讓賴清德屬意的人出線，既然說要進行民調，就一定是讓據最高......風傳媒 ・ 5 小時前 ・ 51
鴻海、廣達動了！ 台股上漲153點 低軌衛星「2檔」又漲停
台股今（14）日早盤開高震盪，來到30860點，上漲153點，漲幅0.49%，預估成交量5800億，櫃買指數則開高震盪，早盤來到287.01點，漲1.65點，漲幅0.57%。EBC東森財經新聞 ・ 7 小時前 ・ 1
憲法法庭爭議連連 前大法官看不下去撂重話：愚不可及
繼2025年12月19日的判決之後，在輿論質疑聲中，憲法法庭日前再度做出115年憲判字第1號判決，引起輿論譁然。見此情景，一位前大法官投書批評，並指「事不過三，一則已違憲違法，再則愚不可及，豈可再三乎。」中天新聞網 ・ 19 小時前 ・ 222