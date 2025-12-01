嬰幼兒肥胖問題「跟餵奶方式有關」！醫加碼揭過敏風險：建議母乳餵養

嬰兒肥胖與是否餵養母乳有關？兒童過重則與過敏性疾病如氣喘、濕疹與過敏性鼻炎有關？林口長庚邱志勇醫師研究團隊透過核磁共振光譜儀（NMR）進行縱貫性代謝體學分析，首度完整展現出兒童從出生至5歲的連續性代謝圖譜，揭示嬰幼兒配方奶餵養方式，與嬰幼兒肥胖的風險高度相關；而兒童過重或肥胖則與過敏性疾病盛行率不斷上升有深遠的影響。研究成果已發表於2025年6月國際知名期刊「兒科過敏與免疫學（Pediatric Allergy and Immunology）」。

廣告 廣告

林口長庚紀念醫院兒童胸腔內科教授級主治醫師暨臨床代謝體核心實驗室主任邱志勇醫師指出，本研究共追蹤144位兒童，受試兒童在3歲時已有超過3成屬於過重或肥胖，5歲時仍高達23.2%；而氣喘與過敏性鼻炎的盛行率更分別高達24.6%與59.6%，反映出這一世代的幼童正面臨多重健康風險。

研究團隊追蹤144位兒童自出生至5歲的代謝變化，分別於1個月、6個月、1歲、3歲及5歲時收集尿液樣本，運用先進的¹H-NMR核磁共振光譜與代謝體分析技術，觀察孩童隨年齡發展所呈現的代謝變化。

邱志勇醫師特別提醒兒童早期發展階段的生長和發育變化。進一步代謝體學研究更發現，配方奶與嬰幼兒肥胖相關，而兒童時期肥胖則與過敏疾病息息相關。（長庚醫院提供）

研究結果發現，隨著年齡增長，兒童對肌肉蛋白質所需的胺基酸代謝明顯增加，顯示其能量需求及隨著身體發育而產生的代謝變化。

邱志勇醫師指出，不同餵養方式會對腸道菌群產生顯著影響，進而改變尿液中的代謝物組成。特別是在嬰幼兒時期，配方奶餵養者的代謝特徵明顯與母乳餵養者不同，這些差異不僅與牛奶致敏反應有關，也與嬰幼兒肥胖的風險高度相關。

邱志勇說，在嬰幼兒進入學齡前兒童時期，隨著飲食型態的轉變，代謝物分析發現，兒童肥胖與過敏疾病的個體之間具有高度重疊。這結果顯示，兒童肥胖與過敏疾病可能透過相似的代謝路徑相互影響，共同影響兒童的健康發展。

邱志勇醫師強調，從出生到兒童時期的代謝變化觀察顯示，嬰幼兒配方奶餵養與肥胖風險相關，而學齡前兒童因飲食型態改變所引起的肥胖，與過敏疾病密切相關。因此，建議家長多鼓勵母乳餵養，並在孩童成長過程中除了維持健康飲食外，也應培養良好的運動習慣，以降低肥胖風險，進而減少過敏發生的可能。

獨家解密！專題報導《掏空護國神山？》全新上線

護國神山出海，究竟是壯大台灣，還是在稀釋核心競爭力？弱國無外交，如何守住N-1的技術底線？

《風聲解密》直擊科技戰最前線☛完整內容點我瀏覽​

更多風傳媒報導

