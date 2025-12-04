嬰幼兒輪狀病毒疫苗 新北13偏區擴大補助

秋冬為輪狀病毒好發季節，新北市為守護嬰幼兒健康，自即日起擴大補助範圍，凡設籍十三偏遠地區嬰幼兒，出生滿六至二十四週，攜帶兒童健康手冊及健保卡，即可至衛生所免費接種口服輪狀病毒疫苗。

新北市長侯友宜於本週市政會議宣布，為使偏區嬰幼兒獲得完整保護，將瑞芳、深坑、石碇、坪林、三芝、石門、八里、平溪、雙溪、貢寮、金山、萬里、烏來等十三區嬰幼兒納入全額補助對象。

衛生局長陳潤秋說明，嬰幼兒感染輪狀病毒常伴隨嘔吐、腹瀉、發燒甚至脫水，病程可長達十日，嚴重者需住院。最有效預防方式為口服疫苗，但中央尚未納入公費，完整接種平均費用約四千至六千，對家庭是一大負擔。新北市自一○八年起已逐步補助弱勢及高風險族群，包括低收、中低收入戶、罕病、重大傷病、原住民嬰幼兒、寄養家庭、二十歲以下小爸媽、身心障礙者子女、早產兒）體重小於一千五百公克）、戒斷症候嬰幼兒及特殊境遇家庭等。此次再擴大至偏區嬰幼兒，減輕家長育兒壓力。

陳潤秋提醒，輪狀病毒主要透過食物、飲水污染及體液傳染，除接種疫苗外，嬰幼兒及家人應勤洗手，返家後先洗手再接觸幼兒，並定期清潔消毒玩具及生活用品，養成良好衛生習慣，才能有效降低感染風險。