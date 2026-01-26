嬰幼兒食品把關！食藥署查28家業者 3家標示違規挨罰

【記者黃泓哲／台北報導】為了守護嬰幼兒飲食安全，食藥署今(1/26)日公布「114年國產嬰幼兒穀物類輔助食品及副食品製造業稽查專案」結果。此次由食藥署聯合地方政府衛生局，針對國內生產嬰幼兒穀物類輔助食品及副食品的製造業者進行全面查核，希望從源頭把關，確保產品衛生與標示都符合規定，讓家長能安心選購。

食藥署指出，這次專案共查核28家國產嬰幼兒穀物類輔助食品及副食品製造業者，並抽查63件產品標示，同時抽驗40件成品或其使用的穀物類、油脂類原料。結果發現，有2家業者未依規定設置衛生管理人員，另有3家業者共8件產品標示不符規定，主要問題包括成分未依含量多寡由高到低標示等。相關違規案件已由地方衛生局依法處辦，總計裁罰金額為新台幣15萬元，其餘查核及檢驗結果皆符合規定。

廣告 廣告

食藥署說明，本次稽查不僅檢視業者是否落實食品良好衛生規範準則(GHP)，也一併查察食品業者登錄資料、食品安全監測計畫、強制檢驗執行情形、原料來源文件保存、食品追溯追蹤系統，以及產品標示是否符合食品安全衛生管理法相關規定，並同步進行原料或產品抽驗，全面強化管理。

食藥署提醒，食品製造業者應確實做好衛生安全管理，依法設置衛生管理人員，並落實正確標示。若未依規定設置衛生管理人員，最高可處新台幣300萬元罰鍰；包裝食品標示不實或不全，也可依法重罰。未來衛生機關仍將持續加強查核，對違規行為依法處理，確保嬰幼兒食品安全不打折。

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

獨家｜全聯尾牙人人有獎「保底1.2萬」 頭獎6位數！玖壹壹、TRASH嗨唱

穩了？台中市長最新民調 江啟臣、楊瓊瓔、何欣純支持度曝光

新北市長民調墊底！黃國昌認：60歲以上「輸到慘不忍睹」 會跟長輩多溝通

