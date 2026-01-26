嬰幼兒食品把關！食藥署查28家業者 3家標示違規挨罰
【記者黃泓哲／台北報導】為了守護嬰幼兒飲食安全，食藥署今(1/26)日公布「114年國產嬰幼兒穀物類輔助食品及副食品製造業稽查專案」結果。此次由食藥署聯合地方政府衛生局，針對國內生產嬰幼兒穀物類輔助食品及副食品的製造業者進行全面查核，希望從源頭把關，確保產品衛生與標示都符合規定，讓家長能安心選購。
食藥署指出，這次專案共查核28家國產嬰幼兒穀物類輔助食品及副食品製造業者，並抽查63件產品標示，同時抽驗40件成品或其使用的穀物類、油脂類原料。結果發現，有2家業者未依規定設置衛生管理人員，另有3家業者共8件產品標示不符規定，主要問題包括成分未依含量多寡由高到低標示等。相關違規案件已由地方衛生局依法處辦，總計裁罰金額為新台幣15萬元，其餘查核及檢驗結果皆符合規定。
食藥署說明，本次稽查不僅檢視業者是否落實食品良好衛生規範準則(GHP)，也一併查察食品業者登錄資料、食品安全監測計畫、強制檢驗執行情形、原料來源文件保存、食品追溯追蹤系統，以及產品標示是否符合食品安全衛生管理法相關規定，並同步進行原料或產品抽驗，全面強化管理。
食藥署提醒，食品製造業者應確實做好衛生安全管理，依法設置衛生管理人員，並落實正確標示。若未依規定設置衛生管理人員，最高可處新台幣300萬元罰鍰；包裝食品標示不實或不全，也可依法重罰。未來衛生機關仍將持續加強查核，對違規行為依法處理，確保嬰幼兒食品安全不打折。
更多壹蘋新聞網報導
獨家｜全聯尾牙人人有獎「保底1.2萬」 頭獎6位數！玖壹壹、TRASH嗨唱
穩了？台中市長最新民調 江啟臣、楊瓊瓔、何欣純支持度曝光
新北市長民調墊底！黃國昌認：60歲以上「輸到慘不忍睹」 會跟長輩多溝通
其他人也在看
中國空膠囊檢出致癌農藥！ 邊境退運銷毀 食藥署改採逐批查驗
食藥署今日公布邊境查驗不合格品項，其中包括4批自中國進口的空膠囊，檢出不得檢出的農藥環氧乙烷，計168公斤的產品依規定退運或銷毀。北區管理中心主任劉芳銘表示，食藥署針對輸入業者「翰斯福生技有限公司」在邊境調整為逐批查驗，抽驗比例為100%。自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
風月同天│ 分開是為了擁抱世界
在20年前的菲律賓，連體嬰分割手術並不普遍，山區裡的一位媽媽被村裡人視為不祥的人物，只因她生了一對相連的雙胞胎女嬰。迷信的民風一度讓這位母親相信，這一切是因為懷孕時吃太多連體香蕉造成的。在一次奔赴...大愛電視 ・ 1 天前 ・ 發表留言
霍諾德赤手登頂101 天氣風險：看見藍天相當感動
（中央社記者張雄風台北26日電）美國攀岩好手霍諾德完成赤手登頂台北101壯舉。協助預報天氣的天氣風險公司透露，最初製片團隊聯繫時，並未言明是為這項挑戰，預訂日因天氣延期，最後能看見藍天真的相當感動。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
春節連假不孤軍奮戰 衛福部籲「可預約長照服務」
農曆春節將至，但對於失能民眾與家庭照顧者來說，假期間可能出現照顧資源銜接問題。衛福部提醒民眾，各縣市在春節期間仍會繼續提供部分長照服務，年節期間有需求者可按照各縣市政府規定事前預約長照服務，使服務不中斷。衛福部指出，各縣市在春節期間提供的長照服務包括居家服務、日間照顧、家庭托顧、專業服務、交通接送服自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
春節連假交通量為「平日1.6倍」 國5高乘載管制時間曝光
春節9天連假將至，預估北返車流將集中於初三、初四，北向交通量是平日的1.6倍；國5北向交通量則是初二至初五較高，並於初五...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
「限量60萬份」運動幣來了！26日起登記開搶 領取資格、抽籤時間一次看
為了落實全民運動，鼓勵民眾建立規律運動及欣賞賽事習慣，運動部將「青春動滋券」轉型為「運動幣」，只要年滿16歲以上的國民，都可以參加抽籤登記。除了涵蓋運動課程、觀看運動賽事之外，還可以用來添購運動裝備，以身分證字號末碼進行分流登記，共發放60萬份，每份面額500元。鏡報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
民眾黨自提軍購條例 國防部4點批評：以政治宣示取代專業審查
民眾黨立法院黨團今（26）日公布黨版「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，預算上限為4千億元，並採一年一期方式編列。對此，國防部晚間發表4點聲明回應，直指民眾黨版內容不完整並欠缺專業評估，「以政治宣示取代專業審查」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
季中找不到洋將？「老朋友」喬丹加盟新北國王 從蒙古職籃挖回台灣
體育中心／黃崇超報導新北國王今（26日）宣布，正式簽下曾多次來到台灣籃壇挑戰的全能洋將喬丹（Jordan Tolbert）。擁有出色爆發力與團隊意識的他，將再次征戰台灣職籃，扮演場上關鍵的「X因子」，在攻防兩端為球隊帶來變化與穩定輸出，為國王鋒線戰力注入重要能量。FTV Sports ・ 1 天前 ・ 發表留言
《黑澀會》女星帶寶寶出門被唸 清晨很累無言發文...說出媽媽心聲
《黑澀會》女星帶寶寶出門被唸 清晨很累無言發文...說出媽媽心聲娛樂星聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
台中＂馬上有錢＂春聯曝光 綠營諷快普發現金
中部中心／綜合報導馬年即將到來，台中市長盧秀燕，今天（26日）出席市府迎新揮毫贈春聯活動，公布家戶版春聯"馬上有錢"，另外還有兩款隱藏版，"超級馬利"與"龍馬有春"限量索取；不過，盧市府"馬上有錢"春聯出爐，綠營立委何欣純則藉機反酸，讓市民有錢，就要如同我政見一樣，普發現金。台中市長盧秀燕合體嘻哈天團玖壹壹現場揮毫公布馬年家戶版春聯（圖／民視新聞）台中市長盧秀燕，合體嘻哈天團玖壹壹現場揮毫，曝光馬年家戶版春聯"馬上有錢"；另外，還有兩款限量版，超級馬利與龍馬有春。三款台中馬年賀聯，分別是由玖壹壹三位團員親自書寫，讓市長盧秀燕相當驚艷，原來三人深藏不露，寫得一手好字。民進黨立委何欣純（右二）表示呼籲盧市府讓市民馬上有錢應該要普發現金（圖／民視新聞）馬上有錢春聯出爐，備戰2026台中市長的綠營立委何欣純，倒是有不同解讀。何欣純反酸想讓台中市民馬上有錢，就應該普發現金，而綠營議員也加碼"吐草"。綠營反嗆普發現金，市民才會馬上有錢，馬年春聯賀辭吉祥話，意外再掀藍綠普發現金大戰。原文出處：台中「馬上有錢」春聯曝光 綠營諷：快普發現金 更多民視新聞報導綠營有望奪回台中！何欣純「這族群」支持度超車江啟臣 本人發聲了力拚翻轉台中! 何欣純連3週辦座談會傾聽民意何欣純廟口座談直搗藍營票倉 國黨＂姊弟之爭＂拚提名民視影音 ・ 1 天前 ・ 1則留言
變冷又下雨！中部以北急凍探11度 兩波冷空氣接力
變冷又下雨！中部以北急凍探11度 兩波冷空氣接力EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 1則留言
受騙3000萬現身說法 蘭陽識詐宣講團培訓種子講師
宜蘭地檢署為提升打詐量能，將啟動「蘭陽識詐宣講團」種子講師培訓課程，邀請曾被詐騙集團騙走3000多萬元的受害者擔任講師，以自身慘痛經驗現身說法，揭發詐團詐欺話術，發揮打詐的關鍵力量。宜蘭地檢署檢察長王以文今天（26日）指出，依據警政署打詐儀錶板最新數據，宜蘭去年受理詐騙案件2948件，財損13億78自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
《春日狂熱》分集劇情 說好等兩年，李主儐一句我需要你，讓安普賢出爾反爾，徹底破防
《春日狂熱》是一部浪漫愛情喜劇，講述李主儐因故與父母、朋友斷聯，封閉自我不與人交流，在鄉下任教，而在學生家長安普賢出現後，一切有了翻天覆地的轉變，安普賢是外表兇狠，內心善良的鋼鐵直男，因為壯碩的身材，天生的蠻力，讓很多人誤解他是黑幫份子，見Marie Claire美麗佳人 ・ 1 天前 ・ 發表留言
鈴木駿輔成功案例 悍將育成洋投配置替球隊加分
（中央社記者謝靜雯台北26日電）中職富邦悍將新球季找來4名洋投、1名育成洋投、1名洋砲，執行副領隊林威助今天受訪表示，會考慮找育成洋投主要是有鈴木駿輔去年成功的案例，維持育成洋投配置對球隊加分。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
春節大掃除攻略》過期藥品怎麼丟？咖啡渣、茶葉竟是「解毒」神器
農曆年將近，許多人家裡開始大掃除…民報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
胃夾暨小腸繞道手術減重 140公斤胖熟女3年體重減半
31歲吳小姐體重高達140公斤，走兩三步路就容易喘，胃食道逆流狀況也很嚴重。因為擔心身體狀況會越來越差，所以下定決心要開始減重，曾經試過多種減重方式卻效果不佳。吳小姐到仁愛長庚合作聯盟醫院（大里仁愛醫院）減重及代謝手術中心趙世晃醫師的門診求診，決定接受胃夾手術，在手術後食量減少且養成細嚼慢嚥習慣，持續回診追蹤及搭配營養門診諮詢，3年內由140公斤減到70公斤，整體生活品質及身體狀況都得到改善。吳小姐表示，雖然還沒達到理想目標，但會持續努力，希望透過分享讓大家知道不論是飲食、運動和醫療輔助，找到適合自己的減重方式，並且能長期維持，才是最重要的關鍵。營養治療科柯晉裕營養師表示，減輕體重可透過飲食控制、運動、藥物及手術等方式，其中減重手術效果快又有效，但若是病人無法改變自身原本 ...台灣新生報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
衛福部新營醫院攜手南市衛生局推廣美沙冬替代療法有成 協助拒毒戒癮迎向新人生
衛生福利部新營醫院自2007年起攜手臺南市政府衛生局，於臺南溪北地區深耕美沙冬替代治療方案，至今累計服藥人次高達62萬6535人次，不僅提升院外治療品質，並大幅減少購買海洛因的金錢與時間浪費、吸毒引發的犯罪問題，以及政府龐大的監禁與防治支出。新營醫院表示，「美沙冬替代治療」是經醫師專業評估的合法管制療法，透過口服美沙冬或丁基原啡因，可有效緩解海洛因戒斷症狀、壓抑成癮渴求，讓藥癮者擺脫毒枷鎖；因美沙冬作用持久，一天一次口服，就能阻斷海洛因的「欣快感」，讓患者有餘裕工作、遠離針頭注射，降低愛滋病、肝炎、梅毒等血液傳疾病風險。許多人因此重振健康、修復家庭、重建社交圈。新營醫院指出，除替代療法外，醫院也自2019年起與地方檢察署合作建立「緩起訴附命戒癮治療」機制，搭配衛福部「藥癮 ...台灣新生報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
幽門保留式胃切除 術後飲食無障礙
65歲蘇女士解黑便至奇美醫院急診，胃鏡及電腦斷層檢查確認胃部一顆約10公分的巨大腫瘤出血所致經進行幽門保留式胃切除手術，成功完整移除病灶且保留安全切除邊界，術後兩週恢復正常飲食，目前無不適情形。胃癌長年位居國人重要癌症死因之一，過去胃癌手術常面臨全切除或大面積切除，導致病友術後飽受體重驟降、營養不良及傾倒症候群之苦。奇美醫院一般及消化系外科主治醫師盧致穎表示，隨著微創技術進步，針對早期胃癌推動「功能保留胃切除手術」，不僅能有效控制癌症，五年存活率最高達90%，更能減少術後併發症，讓病友在抗癌成功後，依然能保有高品質的飲食與生活。根據衛生福利部國民健康署統計，2022年臺灣新診斷胃癌個案達4,377例，2024年更有2,211人因胃癌死亡，胃癌長年位居國人重要死因之一。盧致 ...台灣新生報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
雀巢嬰兒奶粉品質疑慮 北市衛生局：抽驗皆合規
（中央社記者陳昱婷台北27日電）雀巢日前因在生產線檢出仙人掌桿菌，預防性下架2款嬰兒奶粉。台北市衛生局今天表示，雀巢通報批號產品已沒有在市面販售，抽驗其他批號也都符合規定，將持續監測市售食品。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
亞洲健康識能學會榮譽理事長張武修 (圖)
台灣健康識能與傳播學會理事長、亞洲健康識能學會榮譽理事長張武修強調，台灣醫療機構在永續發展方面有很多成績，特別是節能及運用AI等經驗，都能與各國分享。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言