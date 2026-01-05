嬰幼兒食品重金屬超標爭議 北市府籲預防性下架

（中央社記者黃麗芸台北5日電）消保處日前公布嬰幼兒食品檢測，分別有1件重金屬鉛超標、4件鎘超標；另媒體指民眾送驗7款韓國嬰幼兒食品也都重金屬超標。台北市法務局今晚呼籲，各銷售平台進行預防性下架。

台北市政府法務局晚間透過新聞稿表示，近期行政院消費者保護處公布市售嬰幼兒食品品質檢測及標示查核結果，以及有媒體報導多款嬰幼兒海苔及相關食品經送第三方公正單位檢驗，發現產品內鉛、鎘等重金屬含量遠超法定標準，可能對嬰幼兒健康造成長期危害，引發社會關注。

廣告 廣告

為維護消費安全，法務局呼籲，各銷售平台請先將相關產品進行預防性下架；且相關衛生機關也已在進行相關產品檢驗。

法務局說，依消費者保護法規定，業者於提供商品或服務時，應確保符合當時科技或專業水準可合理期待的安全性，並負相關舉證責任；商品有危害消費者安全與健康之虞時，應即回收商品或停止服務。

因此，法務局消保官呼籲，在台北市衛生局正式公布相關檢驗結果前，相關銷售通路及平台主動採取預防性下架措施，避免爭議商品持續流入市場並損害消費者身體健康。

消保官提到，依據消費者保護法規定，業者販售商品不符當時科技或專業水準可合理期待的安全性而生損害於消費者或第三人時，生產、進口商與經銷商依法應負擔連帶賠償責任。

同時，消保官將持續檢視各通路及平台業者對於爭議商品的預防性下架情形，並督促業者落實消費者保護法規範的相關責任；並提醒消費者於檢驗結果確定前，應停止食用爭議商品，並妥善保留發票及商品實體。

消保官提醒，若與業者間發生消費爭議，民眾可撥打消費者服務專線「1950」諮詢或向所在縣市政府消保官提起申訴。（編輯：李淑華）1150105