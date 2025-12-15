嬰幼兒食品重金屬超標！台日韓產品全上榜 海苔酥超標20倍

為維護消費者權益，行政院消費者保護處於民國114年4月間購樣50件市售嬰幼兒食品進行檢測及標示查核，驚見共計4件產品重金屬超標，並已由食藥署下架銷毀。（示意圖：shutterstock／達志）

為維護消費者權益，行政院消費者保護處於民國114年4月間購樣50件市售嬰幼兒食品進行檢測及標示查核，其中標示查核部分全數符合規定；品質檢測部分，「重金屬鉛」部分，有1件台灣製食品不符合規定，「重金屬鎘」部分，有4件台、日、韓食品不符合規定，其中1件台灣產海苔酥鎘超標約20倍。消保處強調，針對不合格產品，已由地方衛生機關依法查處並要求業者改善完畢。

消保處表示，目前市面上嬰幼兒穀物類輔助食品及嬰幼兒副食品，產品豐富多樣、口味眾多，為維護嬰幼兒食品安全，已針對市售嬰幼兒食品擴大購樣進行品質檢測及標示查核，爰於114年5月間指派消保官至新北市、桃園市、新竹縣、台南市及宜蘭縣等5縣市，隨機於實體店面購樣50件嬰幼兒食品進行「品質檢測」，檢測項目為「重金屬-鉛」及「重金屬-鎘」及「標示查核」。

消保處說明，「鎘」限量標準為0.040 mg／kg，但本次共計4項產品超標，分別為日本產義大利麵檢出0.043mg／kg、韓國產米棒檢出0.045mg／kg 、台灣產米餅檢出0.049 mg／kg、台灣產海苔酥檢出0.838 mg／kg，該海苔酥還同時檢出鉛超標，限量標準0.050 mg／kg，實際檢出 0.057mg／kg。

食藥署資料指出，長時間地暴露於含低劑量鎘的空氣、食物或水，會造成鎘累積於腎臟並可能導致腎臟疾病的產生，其他的長期影響，則是肺的損傷和骨骼脆弱；鉛部分，長期小量攝取可令兒童的認知和智力發展遲緩，其中嬰兒、幼童和胎兒較容易受到鉛毒的影響，導致中樞神經系統受損，

消保處指出，本次查核之不符規定部分，衛生福利部食品藥物管理署已請地方衛生機關依法查處，同批產品已下架銷毀完竣，地方衛生機關亦命製造商或進口商限期改正；針對進口商品，食藥署已針對同進口商輸入同產地、同貨品分類號列之產品採加強抽批查驗，提高抽驗率。

消保處提醒，選購嬰幼兒食品時，應留意嬰幼兒食品外包裝建議適用年齡之標示，選購適合家中嬰幼兒年齡食用之嬰幼兒食品，也不可購買來源不明或標示不清之嬰幼兒食品，且購買前應檢視商品之製造或進口廠商名稱及地址、產地、成分及營養標示等資訊是否清楚完整，同時確認嬰幼兒食品之製造日期、保存期限等標示，選購保存期限內之商品。

