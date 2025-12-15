嬰幼兒食品重金屬超標！這項違規近20倍 台日韓產品都上榜

4件嬰幼兒食品重金屬超標。（圖／消保處提供）

目前市面上嬰幼兒穀物類輔助食品及嬰幼兒副食品，產品豐富多樣、口味眾多，行政院消費者保護處購樣50件市售嬰幼兒食品進行檢測及標示查核，其中標示查核部分全數符合規定。品質檢測部分，「重金屬鉛」1件不符合規定、「重金屬鎘」有4件不符合規定，其中1件為兩者均超標，且鎘超標近20倍；已由地方衛生機關依法查處並要求業者改善完畢。

為維護嬰幼兒食品安全，消保處針對市售嬰幼兒食品擴大購樣進行品質檢測及標示查核，於5月間指派消保官至新北市、桃園市、新竹縣、台南市及宜蘭縣等5個直轄市、縣市，會同轄區衛生機關人員，隨機於實體店面購樣50件嬰幼兒食品進行「重金屬-鉛」及「重金屬-鎘」品質檢測及標示查核。

【查核結果如下】

一、品質檢測

（一）「重金屬-鉛」計1件不合規定：汪汪隊立大功齒妍堂海苔酥，檢出重金屬鉛0.057mg/kg，不符限量標準0.050mg/kg。

（二）「重金屬-鎘」計4件不合規定：汪汪隊立大功齒妍堂海苔酥檢出重金屬鎘0.838mg/kg，不符限量標準0.040mg/kg，超標近20倍。

另日本產田靡製麵義大利麵-番茄風味檢出重金屬鎘0.043mg/kg；韓國產Baby Bon米棒（紫薯）檢出重金屬鎘0.045mg/kg，以及日初禾作零添加蘋果糙米餅檢出重金屬鎘0.049mg/kg。

二、食品標示部分，全數符合規定。

消保處指出，本次查核發現「重金屬-鉛」及「重金屬-鎘」不符規定部分，衛福部食藥署已請地方衛生機關依法查處，同批產品已下架銷毀完成，地方衛生機關亦命製造商或進口商限期改正；針對進口商品，食藥署已針對同進口商輸入同產地、同貨品分類號列之產品採加強抽批查驗，提高抽驗率。

消保處提醒，選購嬰幼兒食品時，應留意嬰幼兒食品外包裝建議適用年齡之標示，選購適合家中嬰幼兒年齡食用之嬰幼兒食品；不購買來源不明或標示不清之嬰幼兒食品，購買前應檢視商品之製造或進口廠商名稱及地址、產地、成分及營養標示等資訊是否清楚完整；確認嬰幼兒食品之製造日期、保存期限等標示，選購保存期限內之商品。

