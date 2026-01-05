嬰幼海苔爆食安／遭驗出產品鎘超標逾50倍 業者致歉：退款並回收處理

針對重金屬鉛、鎘超標問題，業者「芽米寶貝」向消費者表達歉意，也公布退款方式，並將產品進行回收處理。（翻攝芽米寶貝臉書）

本刊接獲爆料，指國內有不少韓國品牌嬰幼兒海苔產品，或使用韓國進口原料的嬰幼兒海苔產品，重金屬鉛、鎘都超標。本刊與投訴人自電商平台蝦皮、酷彭購買七款該類產品，並送往SGS檢驗，七款鉛含量超標程度從一．四倍至四．四倍不等；鎘含量部分更是嚇人，超標二十二倍至五十三倍。報導刊登後，行政院消保處即表示要擴大查核，業者也在臉書粉專發出聲明，除向消費者表達歉意，也公布退款方式，並將產品進行回收處理。

業者「芽米寶貝」聲明如下：

致長久以來信任且愛護芽米寶貝的顧客，您好：

針對「100%純橄欖油海苔」重金屬超標事宜在此說明如下：

我司品牌芽米寶貝100%純橄欖油海苔，食品本身「無添加鹽」，僅含「100%純橄欖油」與原料「韓國天然海帶」製造生產，並依據嬰幼兒食品法規規範進行微生物自主檢驗合格，符合法規標準才予以出貨販售；惟因海苔非直覺性副食品，以致重金屬未額外進行檢驗而有疏忽。在此鄭重向所有支持芽米寶貝、購買海苔的顧客們致歉，對此未能盡到全面的責任，芽米寶貝全體同仁致上最深的歉意。

芽米寶貝長期以來在乎顧客需求，對食品品質及安全也非常重視，每批製作完成的餐點都會自主檢驗，確認合格才進行販售，這次海鮮類食品殘留重金屬、超出法規標準疑慮，我司將進行以下退款及收回處理：

若您於「2025/01月份」起購買芽米寶貝100%純橄欖油海苔，憑購買發票或購買明細證明，可直接至原購買處進行退款，如有其他需求或疑問，歡迎聯繫官方客服為您服務。

●購買區間：2025年01月至2026年01月

●退款期間：2026年01月06日至2026年02月06日

●退款依據：憑購買發票或購買明細證明，可至原購買處進行退款 100%純橄欖油海苔。

【退款作業】

1.芽米官網或芽米蝦皮商城購買：填寫表單後，提供帳戶統一進行匯款作業

2.經銷門市或配合婦幼店購買：填寫表單後，攜帶原發票至原購買店家進行退款

●退款申請表：https://forms.gle/9pSR6gcFL8ub7kaM8

未來公司會於每批商品的檢驗時更加留意，以避免相同的情況發生，也會避免使用有疑慮的食材。再次向所有支持我們的您誠摯道歉，造成不便，非常抱歉。

芽米寶貝 全體同仁 敬上 2026年1月5日

