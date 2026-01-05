嬰幼海苔爆食安／7款韓國嬰幼海苔驗出鉛鎘超標 行政院消保處：將擴大查核

專家指出，海苔的原料是海藻，重金屬超標應與海藻生長的環境有關。示意畫面。（東方IC）

本刊接獲爆料，指市面上有多款韓國進口的嬰幼兒海苔食品，或以韓國海苔為原料的台灣嬰幼兒食品重金屬超標，卻沒被檢出。本刊與投訴人送驗7款含有韓國海苔成分的嬰幼兒食品送SGS檢驗，結果全部超標，最誇張的一款，鎘含量超標50倍，長期食用恐損及孩童健康。

對於本刊揭露韓國進口嬰幼兒海苔重金屬一事，行政院消保處表示，行政院相當重視並持續進行嬰幼兒食品查核，本次查核係由消保處主動召集中央及地方衛生主管機關所發動，隨機採購的50件嬰幼兒食品包含寶寶粥/麵、米棒/餅/精、魚/肉鬆、餅乾、磨牙棒、果/肉泥等，在含有海苔之產品中，有1件產地為台灣之海苔酥不符合衛生標準。

廣告 廣告

前述嬰幼兒食品查核檢驗報告出爐後，第一時間已立即通知食藥署轉請地方衛生機關先行將問題產品下架，行政院並指示衛福部持續進行嬰幼兒食品查驗，並加強進口嬰幼兒食品的邊境管制；行政院也同時指示農業部、環境部、衛福部共同合作，強化農地及灌溉水源的重金屬檢測，避免重金屬超標的原料或最終商品進入市場。因應民眾消費習慣之改變，消保處原就有同步查核實體販售及線上販售之商品，未來將持續強化線上商品之查核。

行政院消保處表示，依《食品安全衛生管理法》第39條規定，業者對於檢驗結果有異議時，得自收受通知之日起15日內申請複驗，本次查核計有1家業者申請複驗，另有1家業者針對產品適用範疇提出疑義，須主管機關予以確認，因此地方衛生機關在辦理查驗後事宜時，須依法給予業者申請複驗、陳述意見及限期改正等時間；惟為精進行政效率，消保處將與中央及地方主管機關研議縮短相關流程之作法。

行政院消保處表示，媒體報導的7件海苔產品，並非本次專案之抽驗對象，消保處將持續擴大查核，以確保食品安全，維護消費者權益。

行政院消保處指出，目前正著手研議全面強化消費者保護網站公布查核結果資訊之方式，包括設置消費者資訊專區，調整及改善網站之友善程度介面，俾利各類消費者易於查閱相關之消費資訊。

更多鏡週刊報導

嬰幼海苔爆食安／送驗7款食品重金屬全超標 踢爆韓國進品嬰幼兒海苔藏中毒危機

嬰幼海苔爆食安1／韓國嬰幼兒海苔驗出超標鉛鎘 銷台二大品牌都中標

嬰幼海苔爆食安2／7款嬰幼兒問題產品一次看 專家條列中毒傷害給你知