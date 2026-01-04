嬰幼海苔爆食安2／7款嬰幼兒問題產品一次看 專家條列中毒傷害給你知

7款重金屬超標的嬰幼兒海苔食品，原物料都來自韓國。

本刊接獲爆料，指含韓國進口嬰幼兒海苔食品含重金屬鉛、鎘超標，恐危及孩童健康，投訴人A先生並提供2款產品的檢驗報告。為確認A先生的說法無誤，本刊特別從蝦皮、酷澎二大電商賣場，購買了BEBE貝兒純淨海苔、ibobomi無調味海苔片，A先生再另外購買「MB BABY萌寶寶海苔」「Naeiae韓國幼兒紫菜」「LUSOL無鹽無調味烘烤海苔」等3款韓國進口的嬰幼兒海苔產品。

為求慎重，再挑選2款原物料來自韓國的台灣產品「韓爸田園日記嚴選初收孩苔」「芽米寶貝100％純橄欖油海苔」，由A先生將7款海苔食品送SGS檢驗，本刊並全程錄音、錄影。檢驗報告日前出爐，7款產品重金屬含量通通超標！

韓國知名品牌ibobomi的嬰幼兒海苔產品，被驗出鉛、鎘超標。

其中BEBE貝兒純淨海苔鉛含量0.12毫克／公斤、鎘含量1.26毫克／公斤；ibobomi無調味海苔片含鉛0.11毫克／公斤、鎘1.49毫克／公斤；Naeiae韓國幼兒紫菜含鉛0.07毫克／公斤、鎘1.22毫克／公斤；LUSOL無鹽無調味烘烤海苔含鉛0.15毫克／公斤、鎘0.90毫克／公斤；MB BABY萌寶寶海苔含鉛0.18毫克／公斤、鎘0.93毫克／公斤。

行政院消保處去年抽驗50款嬰幼兒食品，最後驗出4款產品（圖）重金屬超標。（消保處提供）

至於原物料來自韓國的台灣品牌韓爸田園日記嚴選初收孩苔，鉛含量為0.22毫克／公斤、鎘含量1.23毫克／公斤；芽米寶100％純橄欖油海苔鉛含量則為0.07毫克／公斤、鎘含量2.14毫克／公斤。

