嬰幼海苔爆食安3／消保處5月抽驗12月才公布惹議 沒驗到的問題海苔仍在平台賣

專家指出，海苔的原料是海藻，重金屬超標應與海藻生長的環境有關。示意畫面。（東方IC）

本刊接獲民眾爆料，指韓國進口嬰幼兒海苔產品內含鉛、鎘超標，本刊陪同投訴人A先生購買7款韓國品牌及原物料來自的韓國產品送SGS檢驗，結果全數不符規範，鉛含量超標程度從1.4倍至4.4倍不等；鎘含量部分更是嚇人，超標22倍至53倍，恐釀食安風暴。

中華穀類食品工業技術研究所的專家提醒，雖然海藻熱量低，且富含水溶性纖維，但市面上許多海苔製成的零嘴，多半還另外添加油、鹽調味，一不小心鹽分和熱量就容易爆表，最好選擇「低鹽」或「無調味」的海苔食用，並參考營養標示，才不會增加身體負擔。此外，購買海苔食品時，最好選擇獲清真（Halal）、HACCP、有機認證的產品，因為根據經驗，這些認證產品目前受檢均符合規定。

本刊記者將嬰幼兒海苔食品裝袋送SGS檢驗，全程錄音錄影。

本刊調查，行政院消保處3週前公布的報告，抽驗時間其實是在去年5月，抽驗對象則包含新北市、桃園市、新竹縣、台南市及宜蘭縣5個縣市中，實體店面販售的嬰幼兒穀物、餅乾、麵食與副食品。檢驗報告去年7月就出爐，卻拖了5個月才公布，引發許多家長質疑；消保處則解釋，報告出爐後，第一時間就將問題產品全數下架、銷毀，但因內部作業流程，才會延到去年12月公布檢驗報告。

對此，食安專家建議，除了抽驗實體店面的產品，主管機關在邊境檢驗中，也應加強抽查海藻類的重金屬含量，才能避免問題食品流入市面，以保障消費者食的安全；此外，業者進口時，最好要求出口商提供符合台灣法規的安全證明，以免商品遭到退運，造成損失。另一方面，隨著宅經濟發展，許多食品業者轉向電商通路，但絕不能因此輕忽，更應遵守《食安法》，提供正確資訊給消費者，以免受罰。

至於消費者選購時，一定要挑選標示完整、經過認證的產品，網購時也要詢問店家背景、保存期限等重要資訊，以免發生糾紛時求助無門。

