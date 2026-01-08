嬰幼食安續延燒1／寶寶米餅鎘含量也爆超標 逾衛福部標準近七倍

本刊與投訴人實際將米餅產品裝袋，送至SGS檢驗。

行政院消保處三週前公布市售嬰幼兒食品的抽驗報告，50款產品中，共有4款被驗出重金屬含量超標，其中一款為海苔產品。同時，本刊亦接獲爆料，指標榜韓國品牌或原物料為韓國進口的嬰幼兒海苔，依台灣現行法規，普遍重金屬含量超標。

本刊除取得投訴人自行送驗SGS的報告外，另也陪同投訴人送驗其他產品給SGS檢驗，證實這些食品鉛含量超標程度從1.4倍至4.4倍不等；鎘含量部分更是超標22倍至53倍。報導刊登後，也引發不少家長關切。

本刊及投訴人送驗了多款米餅製品，發現「幸福米寶海苔夾心脆脆（紫米原味）」檢出鎘含量0.27毫克／公斤，超標6.75倍。

但除了檢驗韓國海苔嬰幼兒食品外，其實也另外送驗了多款米餅製品，並在近日取得檢驗報告，發現其中一款「幸福米寶海苔夾心脆脆（紫米原味）」檢出鎘含量0.27毫克／公斤，根據衛福部《食品中汙染物質及毒素衛生標準》的「食品中重金屬之限量」相關規範，嬰幼兒穀物類、海藻類副食品的鎘限量為0.04毫克／公斤，經過計算超標6.75倍。

經查，該產品的海苔原物料同樣也標榜韓國進口海苔，並在連鎖藥局、蝦皮、酷彭、MOMO等電商平台上販售，呼籲主管機關重視，督促業者進行後續檢驗及處置。

另本刊在檢驗報告中也發現，「日初禾作菠菜糙米餅」驗出鎘含量0.06毫克／公斤，超標1.5倍；以及「日初禾作番茄糙米餅」檢出鎘含量0.08毫克／公斤，超標2倍。本刊調查，行政院消保處先前檢出重金屬含量超標的產品中，就包含「日初禾作零添加蘋果糙米餅」，當時檢出鎘含量為0.049 毫克／公斤，超標1.22倍。

去年12月中旬行政院發布嬰幼兒食安新聞稿後，業者聲明將全口味品項下架停產。（翻攝日初禾作臉書）

不過，業者在行政院於去年12月15日發布新聞稿後，就將全口味品項下架停產，原物料經當地衛生局複驗也全數合格，並在臉書發布聲明及檢驗報告，目前各大通路均未見相關產品販售。

