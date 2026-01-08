嬰幼食安續延燒2／進口成人食品標榜嬰幼兒專用 廠商鑽法令漏洞引眾怒

部分品牌的韓國進口嬰幼兒海苔食品，被驗出重金屬鉛、鎘超標。（東方IC）

本刊報導部分品牌的韓國進口嬰幼兒海苔食品，被驗出重金屬鉛、鎘超標，鉛含量超標程度從1.4倍至4.4倍不等；鎘含量部分更是超標22倍至53倍。食安專家表示， 海苔（藻類）類產品具有極強的吸附性，會濃縮、吸收海水中的礦物質與重金屬。然而，國際食品法典委員會（Codex）對於海藻類重金屬限量，至今尚未訂定統一規範，導致各國標準不一。

業者（ibobomi）聲明，表示已將產品進行下架配合檢驗，並提供消費者退貨資訊。

專家指出，不少廠商將這些海苔當作「一般食品」進口報關，將這些產品在檢驗中的容許值放大，但實際銷售時，卻作為「嬰幼兒食品」販售，但明明嬰幼兒的食安標準，必須提升數十倍，就形成食安防線的破口。若業者採用此種方式鑽漏洞，則相關單位自然無法檢出問題， 意味著只要完成紙上作業審查，即可輕易進入市場銷售。

此外，還有嬰幼兒食品業者刻意強調，產品銷售對象是 「3 歲以上兒童」，巧妙規避「 0至3歲嬰幼兒」的嚴格食品標準，若未經實際檢出，很難發覺漏洞存在，無形中增加嬰幼兒食用副食品的風險。等到真相被公開，權益遭受損害的家長及孩童，也會面臨冗長的求償或訴訟程序，令人相當困擾！

另也有家長向本刊表示，不少台灣業者以「韓國品牌」之名作為商品包裝，實際上相關品牌在韓國並未上市，但此舉已讓許多父母以為，這些產品「已通過原產國市場驗證」，或「已在韓國上市多年，對當地消費者而言是安全的，只是台灣對嬰幼兒食品的法規相對更嚴格」等誤解，使得原本相信韓國品牌形象的家長們無所適從。

家長認為，產品食安是否合格很重要，更重要的是，品牌來源資訊是否被清楚揭露？是否造成家長在重大健康風險判斷上的誤導？政府也應檢討制度上的疏漏，明確相關法令，為消費者的健康確實把關！

