嬰痰濃稠如「拔絲地瓜」要小心 RSV傳染力驚人逾流感2倍

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

小朋友有痰濃稠像「拔絲地瓜」一樣，黏性極強會牽絲，要小心！台灣兒童胸腔暨重症醫學會理事長暨新光醫院小兒科主任穆淑琪今（26）日提醒，歲末年終「呼吸道融合病毒（RSV）」傳染力驚人，約為流感的2倍多，加上嬰幼兒氣管細小，一旦感染容易造成嚴重呼吸道阻塞。

新光醫院就收治一對30週出生的早產兒雙胞胎，媽媽原本以為孩子出生時已接種過健保給付的短效型單株抗體，應該萬無一失，沒想到10個月大時，因保護力消退，又正好遇上病毒流行期，兩個寶寶接連感染RSV住院，其中一人甚至因為喘鳴嚴重、痰液阻塞，必須使用高流量氧氣鼻導管治療，住院長達一週。

穆淑琪說，從耶誕、跨年一路到農曆春節，RSV在群聚環境下的傳播力極強，一名感染者在密閉空間中可能傳染給5個人，在托嬰中心或家族聚會中尤為常見。與一般感冒不同，RSV感染後會產生極為黏稠的痰液，那種痰就像「拔絲地瓜」一樣黏性極強，會牽絲，容易卡在嬰幼兒細小且還在發育的支氣管內，導致寶寶咳得臉紅脖子粗，甚至出現嘴唇發紫、呼吸暫停的缺氧徵兆。

穆淑琪警告，這對於無法自主咳痰的嬰幼兒來說，極易引發呼吸衰竭，嚴重者需住進加護病房使用呼吸器治療。

RSV的威脅不僅在於急性期的重症風險，長期還有健康衝擊。穆淑琪指出，根據臨床經驗，感染過RSV的嬰幼兒，未來罹患氣喘或反覆性喘鳴的風險是未感染者的3倍，這對孩子未來的呼吸道健康是一大隱憂。

李慶雲兒童感染暨疫苗發展醫學文教基金會觀察也發現，許多家長誤以為讓孩子多接觸外在環境能「訓練免疫力」，認為多出門、多接觸病毒來產生抗體，可以幫助孩子自然的獲得面對疾病的免疫力，甚至誤以為「只要染病過一次，就能終身免疫」。

穆淑琪說，這是一個危險的迷思，特別是對於一歲以下的嬰幼兒，他們的免疫系統尚未成熟，若沒有直接提供抗體給孩子們，就要他們面對RSV這種呼吸道健康大魔王，如同沒有為戰士裝備好武器，就要他們越級打怪。RSV與水痘不同，感染後並不會產生終身免疫力，約三分之一的兒童在三歲前會發生「二次感染」，甚至在同一個季節中重複確診，這意味著讓嬰兒透過「自然感染」來獲取抗體，不僅需承擔第一次感染RSV時高達流感16倍的住院風險，更無法保證未來的安全。

李慶雲兒童感染暨疫苗發展醫學文教基金會呼籲，家長的預防觀念應從「被動治療」轉為「主動防護」，如果家有一歲以下嬰幼兒，應與醫師討論評估適合的預防RSV方式，降低重症與住院風險。

照片來源：示意照／翻攝自Pexels

