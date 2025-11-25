嬰臀16cm巨球 罕見畸胎瘤
記者陳金龍∕台中報導
台中市一名女嬰出生時臀部有1個直徑16公分的「先天性尾骨畸胎瘤」，隨著懷孕週數成長，經手術切除530公克腫瘤，女嬰目前正常成長。
澄清醫院中港院區小兒外科主任林雨利表示，一名孕婦在產檢時，從超音波影像中發現胎兒近肛門的臀部有1顆約4到5公分大的小小腫瘤，就透過孕婦產檢一路「監視」腫瘤的變化。
林雨利說，孕婦至懷孕第25週時到小兒外科諮詢胎兒臀部腫瘤的處理方法，經建議等女嬰產下後，再做進一步檢查，與其他疾病做鑑別診斷，如果是單純的腫瘤，最好的治療方式是手術切除腫瘤。
林雨利表示，孕婦於懷孕第33週產下3440公克女嬰，經核磁共振檢查，判斷是先天性尾骨畸胎瘤，直徑達16公分。9天後接受外科手術切除該尾骨畸胎瘤，由於女嬰臀部宛如帶著一個「大球」來到這個世界，要切除這麼大的尾骨畸胎瘤，有一定難度。
林雨利指出，手術必須採取V字形切口，才能將畸胎瘤清除乾淨，這V字形的切口長達20公分，很順利的切除女嬰重達530公克的尾骨畸胎瘤，重量幾乎是女嬰體重的1/6，是一個超大的畸胎瘤，經化驗屬良性瘤，不會再復發。
對於胎兒尾骨畸胎瘤的成因，林雨利解釋，目前成因不明，也有醫學報告認為成因應源於尾骨處全能幹細胞的異常分化，是罕見的先天性畸胎瘤，發生率約為3萬5000分之1，較常見於女性，女性罹病率為男性的3至4倍。
林雨利說，孕婦獲知胎兒臀部長了腫瘤，壓力很大，還好有澄清醫療團隊一路陪伴，讓孕婦順利產下女嬰，再由小兒外科接手，成功手術後由新生兒加護病房悉心照護。尤其定期產檢至關重要，因為從超音波影像可以看到胎兒的健康情形。
