子公司傳「下調Q4目標」股價重挫7.8%！鴻海發重訊說明了

網傳富士康工業互聯網股份有限公司（工業富聯）「下調第四季度業績目標」、「大客戶在 L10/L11 商業模式上會有調整」等言論，引起股市震盪，股價大跌，重挫7.8%。對此，母公司鴻海（2317）於24日晚間發出重訊，代為發布聲明，強調網路流傳相關言論不屬實。

鴻海發布重訊，代重要子公司富士康工業互聯網股份有限公司於114年11月24日在上交所針對網路平台流傳事項進行聲明。強調網路流傳相關言論不屬實。

鴻海表示，當前，公司第四季度整體經營，包括GB200、GB300 等相關產品出貨均按既定計劃推進，客戶需求持續暢旺，生產及出貨一切正常。且目前未收到 任何主要客戶關於調整業務模式、下修份額或價格的要求。

鴻海說明，公司未向市場下調第四季度利潤目標，不存在應披露未披露的資訊。同時，與客戶合作開發的下一代產品，也正在按前期的計畫如期順利推進當中。

