子公司傳「訂單展望下調」慘跌！鴻海發重訊：均屬不實

鴻海（2317）旗下A股上市公司富士康工業互聯（工業富聯）近日深受市場傳言衝擊，股價連續兩日大跌，24日盤中更一度觸及跌停，最終收在人民幣55.94元，創下近兩個月低點。對此，鴻海晚間發布重訊駁斥不實傳言。

自10月底至今，工業富聯股價累計跌幅已達30.77%，市值蒸發超過4000億人民幣。網路上近日盛傳，工業富聯疑似調降第四季業績目標，且與主要客戶的合作模式將出現調整，引發投資人恐慌性拋售。

對此，鴻海晚間發布重訊強調相關傳聞「均屬不實」。公司指出，工業富聯第四季整體經營狀況良好，包括GB200、GB300等重要產品線出貨皆按照既定計畫推進，客戶需求持續強勁；生產及供應鏈運作正常，並未出現任何訂單異常或削減現象。

工業富聯也在公告中明確表示，目前未收到任何主要客戶關於調整業務模式、下修供應份額或修改價格條件的通知。公司並未下調第四季獲利目標，亦不存在任何應披露而未披露之重大訊息。該公司補充，與客戶共同開發的下一代產品也依照計畫順利推進，並未受到外界揣測影響。

除了針對傳聞闢謠外，鴻海亦同步公告旗下中國武漢子公司「武漢鴻富錦精密工業」進行資產處分，以提升資產利用效率。該子公司將位於武漢東湖開發區的兩筆土地使用權，出售給當地土地整備單位，交易總額約人民幣9867.15萬元，預計將認列處分利益約人民幣7897.32萬元。

