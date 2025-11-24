子公司工業富聯因「訂單展望下調」謠言觸跌停 鴻海發重訊

針對工業富聯遭網際網路平台消息指稱「下調第四季度業績目標」、「大客戶在L10/L11 商業模式上會有調整」，鴻海24日晚間發布重大訊息澄清均屬不實言論。（圖：鴻海提供）

鴻海子公司富士康工業互聯（工業富聯）遭爆訂單或展望下調，24日在A股掛牌盤中觸及跌停，光是最近2個交易日跌幅已達15%，收盤價55.94元人民幣，探2個月低點。針對工業富聯遭網際網路平台消息指稱「下調第四季度業績目標」、「大客戶在L10/L11 商業模式上會有調整」，鴻海澄清均屬不實言論。

工業富聯24日成交值達187.2億人民幣，為A股排名第2大，為幫工業富聯闢謠，鴻海當天晚間發布重大訊息，強調網路流傳相關言論不屬實。鴻海重訊指出，當前，工業富聯公司第4季度整體經營，包括GB200、GB300 等相關產品出貨均按既定計劃推進，客戶需求持續暢旺，生產及出貨一切正常。

鴻海續指，工業富聯且目前未收到任何主要客戶關於調整業務模式、下修份額或價格的要求；公司未向市場下調第四季度利潤目標，不存在應披露未披露的資訊。同時，與客戶合作開發的下一代產品，也正在按前期的計畫如期順利推進當中。

鴻海提到，旗下子公司中國武漢鴻富錦精密工業為處分閒置資產、提升資產運用效率，將位於武漢東湖開發區的兩筆土地使用權，售予武漢市土地整理儲備中心東湖新技術開發區分中心，交易總金額約人民幣9867萬1542.96元，預計認列的處分利益共計人民幣7897萬3173.26元。