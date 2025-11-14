子公司認列代墊工程損失 正崴前3季虧22億元

（中央社記者曾仁凱台北14日電）正崴今天公布第3季財報，子公司森崴能源認列離岸風電2期代墊工程款，造成第3季帳面虧損新台幣77.36億元，正崴按持股比率24.87%認列損失，使第3季歸屬母公司淨損13.82億元，每股淨損2.98元；累計前3季歸屬母公司淨損22.28億元，每股稅後淨損4.81元。

此為正崴連續第2季虧損，今年第2季，正崴因為同樣原因，單季淨損9.71億元，每股淨損2.1元，創1999年9月掛牌上市以來最差單季表現，而第3季虧損再擴大。

累計正崴今年前3季營收692.18億元，年增6.1%，維持正成長；歸屬母公司淨損22.28億元，比起去年同期獲利13.39億元，由盈轉虧，每股稅後淨損4.81元。

森崴能源承攬台電離岸風電2期工程，由於COVID-19、烏俄戰爭、全球大缺船等因素影響，造成施工成本暴增，在與台電協商未果下，工程墊款近200億元，公司先行認列虧損。森崴表示，持續與台電提出工程預算追加，雙方仍在審核協商中。

受此衝擊，包括正崴、森崴能源、永崴投控等正崴集團上市公司，今天開盤全線跌停，並且一價到底。其中正崴終場下跌4.55元、收在41.3元，股價跌落近2年新低。（編輯：楊蘭軒）1141114