子女免稅額提高50％ 下周審查

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立法院財政委員會下周一（15日）將審查《所得稅法》修正，主要有提高子女免稅額、將幼兒學前扣除額改為未成年扣除額共五大方向。（本報資料照片）

立法院財政委員會下周一（15日）將審查《所得稅法》修正，主要有提高子女免稅額、將幼兒學前扣除額改為未成年扣除額共五大方向。財政部回應，為了因應少子化問題，行政院提出「台灣人口對策新戰略」，其中有關18歲以下未成年子女免稅額提高50％，達15.15萬元，已經陳報行政院，將盡速送立法院審議。

國民黨、民眾黨以及各立委提出《所得稅法》第14條與第17條修正案，共計28案。首先針對少子化，立委謝龍介、賴士葆與郭國文共提3案，其中賴士葆提出子女及直系尊親屬免稅額皆增加60％。

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另為修正幼兒學前扣除額共計17案，現行規定6歲以下的幼兒學前扣除額第1名小孩可扣除15萬元、第2名以上則扣除22.5萬元。立委多數提案將幼兒學前扣除額適用年齡從6歲以下提高到18歲以下的未成年扣除額；額度方面立委張智倫、賴士葆、廖偉翔等都有提案提高扣除額，其中賴士葆提出17歲以下的子女第1名提高到20萬元、第2名以上提高到30萬元。

現行教育學費扣除額僅限於讀大專以上院校的子女的教育學費，每人每年扣除額以2.5萬元為限。但隨著家庭型態改變、學習需求擴增，立委羅智強與邱鎮軍提出修正案，民眾黨提案擴大範圍到扶養親屬、納入國民教育並提高扣除額到5萬元；羅智強則認為本人、配偶及受扶養親屬都應該受惠；邱鎮軍建議適用對象應擴及孫子女和受扶養親屬、扣除額提高到3.5萬元。

保險費列舉扣除額立委提案修正共計5案，現行規定人身保險、勞工保險、國民年金保險及軍、公、教保險的保險費，每人每年扣除數額以2.4萬元為限。多數委員認為保險費列舉範圍應該刪除限制，立委蔡春綢提案提高到6萬元、郭國文則提案，保險費列舉扣除改為特別扣除額，讓多數申報戶都可以受惠。

另還包括增列健檢特別扣除額共計4案，包含立委羅明才、陳菁徽、王正旭及邱鎮軍提案，每人每年額度在9000元到2萬元，是否排富看法不一。