子女沒說的真相！把屎把尿逾30年 女看護想結婚人瑞答應了

台北市1名102歲王姓人瑞，今年1月5日與賴姓女看護（68歲）登記結婚，3天後子女探視時得知此事，遂對賴女提出強制告訴；3日下午時分，賴女帶王姓人瑞到馬偕醫院就診，子女直接在醫院門口搶人，造成賴女受傷送醫，事後賴女也反告王翁子女；據了解，賴女照顧王姓人瑞超過30年，才在2個兒子建議下，與王翁結為合法夫妻。

據了解，王姓人瑞育有10名子女，其中2人已經過世；1991年間，王姓人瑞健康狀況不若以往，家屬決定為他聘請女看護，賴女便入住新生北路住家，開始照顧王翁生活起居，由於賴女的2個兒子前往大陸經商，兩人便過著相依為命的生活，時間超過30年之久。

原來賴女不忮不求，直到2個兒子返回台灣後，赫然發現母親仍在照顧王翁，遂建議母親爭取自己應有的名分，賴女才向王翁提起此事，並獲得對方的同意；今年1月5日，兩人前往戶政事務所登記結婚，由於王翁面對戶政人員詢問時對答如流，所以他與賴女得以結為合法夫妻。

但王翁子女無法諒解賴女作法，全因父親名下全是不動產，所以子女合出一筆資金，用來給付賴女的看護費，等於賴女是拿錢辦事，不該再對父親的資產有非分之想，並認為父親在賴女的慫恿下，沒有經過深思熟慮便答應結婚，至於賴女與王家子女孰是孰非，王姓人瑞自己心中應該有答案！

