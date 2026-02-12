子女返鄉先助爸媽「藥箱大掃除」！醫籲：慢性病控制不能放年假

【健康醫療網／記者陳靖安報導】農曆春節雖是闔家團圓的溫馨時刻，但卻也是長者慢性病最容易失控的關鍵時期。衛生福利部臺北醫院家庭醫學科鄭以信醫師提醒，過年期間民眾作息容易紊亂、飲食油膩，加上長輩常因藥物管理混亂或「過年不吃藥」的迷思自行停藥，容易讓血壓、血糖在短時間內失去控制，增加中風、心肌梗塞等急性風險。

她呼籲，子女返鄉團圓時，不妨先陪爸媽完成一場「藥物斷捨離」，檢視家中藥袋與來源複雜的成藥，透過藥箱大掃除、確認服藥認知與規劃回診，才能守護全家，平安過好年。

藥物重疊、漏吃與過期藥品 成高齡健康的隱形危機

鄭以信醫師指出，家醫科門診在春節前後，常會遇見慢性病惡化案例，背後關鍵多半出在「用藥混亂」。她指出，許多長者同時患有心血管疾病、高血壓、糖尿病或退化性關節炎，長期在不同科別領藥，家中又存放自行購買或親友推薦的成藥，導致藥袋越堆越多。

鄭以信醫師警告，上述情況容易產生3大風險：首先是「藥物重疊」，也就是領取到藥效相近的藥物；其次是「管理不當」，因藥量繁雜導致漏吃或重複吃藥；最後則是「保存過期」，長輩因惜物心態保留過期藥品以備不時之需，反而大幅提升藥物交互作用或副作用的危險。

從清理過期藥到分裝藥盒 助長者降低用藥風險

鄭以信醫師提醒，年長的慢性病患者，針對慢性病治療不能「放年假」，若用藥種類繁多，可透過家醫科進行整合評估，建立長期穩定的用藥計畫。

