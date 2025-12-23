子女一念好意「相續放棄」釀大禍 房產無法過戶、母親遭殃

子女為讓母親安心住在老家放棄繼承，卻反讓她陷入遺產糾紛風暴。（示意圖／達志／美聯社）

為了讓年邁母親能夠安心繼續居住在自宅，日本一名50多歲的獨生子決定放棄父親的遺產繼承權，認為這樣能避免負債風險，並讓所有財產由母親單獨繼承。然而，這項「善意」舉動卻引發一連串預料之外的法律問題，最終甚至可能導致母親喪失對房產的控制權。

根據THE GOLD ONLINE／ゴールドオンライン報導，這起案例發生在日本福岡，一家三口中，父親過世後，依法應由母親與兒子共同繼承遺產。據日本司法書士佐伯知哉指出，這名50多歲的長子信夫（化名），為了讓年邁的母親能安心住在父親留下的老家，決定放棄繼承，希望讓媽媽單獨繼承所有財產。沒想到這一「善意之舉」，卻讓母親面臨房產無法過戶、生活陷入困境的風險。

佐伯指出，一旦辦理「相續放棄」，法律上就等同「你從來不是繼承人」，接下來，繼承順位會往下跳，如果兒子放棄，順位會轉給父親的兄弟姊妹，也就是所謂的「叔伯姑姨」。這還沒完，若叔伯有人過世，連「甥姪輩」也會捲入！

結果就是，信夫本想讓媽媽輕鬆繼承，反而讓她必須一個個聯繫遠房親戚，甚至不認識的親人，只為了完成一紙遺產分割協議。不但流程繁瑣，萬一有親戚拒絕配合、不願蓋章、甚至下落不明，整件事可能拖上數年，房產也無法過戶，還會衍生出貸款、出售、長照安排等一連串問題。

專家強調，類似案件層出不窮，「放棄繼承」這招絕不能亂用！尤其當家中僅有少數繼承人時，放棄繼承反而可能讓財產流向原本毫無瓜葛的親戚，甚至必須與不熟悉、疏遠的人共同處理遺產，讓家屬陷入前所未有的法律泥沼。

佐伯提醒，辦理相續放棄前一定要做足功課，包含：一、繪製完整家族繼承關係圖二、查清所有親屬生死與代襲狀況三、確認順位轉移後的繼承人是誰四、務必諮詢專業律師或司法書士五、千萬別以為「全部讓給媽媽」就能省事

雖然相續放棄在債務繁重、家庭矛盾等情況下是有用的制度，但若只是為了簡單處理繼承、出於好意讓利，往往會陷家人於更大的困境。專家最後語重心長提醒：「相續放棄是一把雙面刃，沒搞清楚就下決定，可能會讓你最想保護的家人承擔最沉重的後果。」

專家提醒，放棄繼承後繼承順位會往下跳，導致遠房親戚捲入。＊（圖／翻攝自，@gentoshago）

