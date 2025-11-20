子宮內膜異位會不會好？醫師揭5大常見問題解方，再推5種飲食生活法保養

子宮內膜異位會不會好？這是很多患者都會詢問的問題。子宮內膜異位可能是經血逆流或免疫機轉失衡等因素造成，經常伴隨經痛、排卵痛、性交痛、不孕等症狀，一般而言，子宮內膜異位不易自行痊癒，建議由中醫或西醫依個人狀況給予合適的治療，不僅能緩解疼痛不適，也可調理體質、 帶來好孕氣！

中西醫專家婦科觀點：陳曉萱醫師＆愛群生殖中心吳劭穎院長

Q：子宮內膜異位是什麼？

子宮內膜異位，就是部分子宮內膜組織不在子宮腔內，而是出現在不該出現的地方，例如卵巢、輸卵管、子宮肌肉層、直腸、膀胱等部位，除了可能出現在骨盆腔、腹腔，也曾有子宮內膜附著在肺部而每月咳血的案例。

廣告 廣告

位於卵巢的子宮內膜異位，也稱為「巧克力囊腫」；位於子宮肌肉層的子宮內膜異位，也稱為「子宮肌腺症」。

Q：造成子宮內膜異位的原因？

子宮內膜異位和經血逆流有關，或是免疫機轉失衡也可能導致內膜細胞增生。這些長錯位置的子宮內膜，每個月同樣會受到荷爾蒙變化的影響而腫脹發炎；也因為子宮內膜在子宮腔外都屬於不該存在的異物，平時就會不斷吸引免疫系統的攻擊，長期下來容易造成慢性發炎。

Q：子宮內膜異位症狀？一定會痛經嗎？

子宮內膜異位的常見症狀有痛經、排卵痛、性交痛、骨盆腔疼痛、不孕等。其中，痛經較常發生在中重度子宮內膜異位的狀況，而且痛經可能會愈來愈痛，嚴重影響生活品質，甚至出現排卵痛的症狀，更可能進一步影響懷孕。

Q：子宮內膜異位的治療方式？

西醫治療子宮內膜異位，常會透過避孕藥抑制排卵、減少荷爾蒙刺激，就有助於降低痛經等症狀。若是要做試管植入，醫師可能會先規劃注射柳培林針劑，造成停經的狀態，降低子宮發炎再植入，子宮環境相對比較好。

從中醫觀點來看，子宮內膜異位是一種特別的瘀證，它是因為不該存在於此處的組織細胞，導致排經血時子宮痙攣或瘀相比較重，單純化瘀不見得能改善。若是輕中度子宮內膜異位、想要自然備孕，中醫調理除了降低發炎，還會提升子宮血液循環，幫助子宮放鬆，改善疼痛和痙攣，受孕機會才會拉高。

子宮內膜異位造成的痛經，中醫治療起來相對比較複雜具挑戰性，也因此，看到患者經過長期調理，症狀得到改善，例如原本每個月都要吃3-4天的止痛藥，到後來不必仰賴止痛藥，生活品質提升，往往令人格外欣慰。

Q：子宮內膜異位有可能自然懷孕嗎？

輕度的子宮內膜異位患者，較有可能自然懷孕；中度的子宮內膜異位患者，若能把子宮環境打理好，部分人也可能有機會自然懷孕；重度的子宮內膜異位患者，若想要自然懷孕，可能就會比較困難一點了。

我遇過最嚴重的一位子宮內膜異位患者，她每個月都會腹痛兩週，治療過程中，我先著手改善發炎造成的排卵痛，緩解月經來潮時的痛經症狀，同時改善血瘀，重點是讓子宮內部血流供應變好，降低發炎反應，她就自然懷孕了！後來她也很注意平時養生，將子宮內膜異位的病情控制得很好。

Q: 子宮內膜異位的飲食生活禁忌？

多吃抗氧化食物，例如地中海式飲食、天天五蔬果，增加植化素的攝取。

避免攝取不好的油脂，例如紅肉、奶油、牛奶等飽和脂肪。

降低荷爾蒙干擾，例如減少塑膠製品的接觸和使用，用肥皂洗澡，避免使用沐浴乳，檢視保養品等生活用品是否含有環境荷爾蒙。

規律運動、養好作息，給自己一個簡單的環境，不能熬夜，因為熬夜也容易導致荷爾蒙失衡，進而加重子宮內膜異位的問題。

喝好水，飲用過濾乾淨的水，避免瓶裝水，也有助於降低塑化劑污染。

養孕專家中醫院長 陳曉萱

延伸閱讀

子宮不快樂，身體發警訊！中醫揭「6大生活養護法」，全方位守護女性健康

更年期還沒到，月經卻鬧脾氣？中醫從「三臟對症」調理40+女性子宮健康