子宮內膜異位會不會好？醫師揭5大常見問題解方，再推5種飲食生活法保養
子宮內膜異位會不會好？這是很多患者都會詢問的問題。子宮內膜異位可能是經血逆流或免疫機轉失衡等因素造成，經常伴隨經痛、排卵痛、性交痛、不孕等症狀，一般而言，子宮內膜異位不易自行痊癒，建議由中醫或西醫依個人狀況給予合適的治療，不僅能緩解疼痛不適，也可調理體質、 帶來好孕氣！
中西醫專家婦科觀點：陳曉萱醫師＆愛群生殖中心吳劭穎院長
Q：子宮內膜異位是什麼？
子宮內膜異位，就是部分子宮內膜組織不在子宮腔內，而是出現在不該出現的地方，例如卵巢、輸卵管、子宮肌肉層、直腸、膀胱等部位，除了可能出現在骨盆腔、腹腔，也曾有子宮內膜附著在肺部而每月咳血的案例。
位於卵巢的子宮內膜異位，也稱為「巧克力囊腫」；位於子宮肌肉層的子宮內膜異位，也稱為「子宮肌腺症」。
Q：造成子宮內膜異位的原因？
子宮內膜異位和經血逆流有關，或是免疫機轉失衡也可能導致內膜細胞增生。這些長錯位置的子宮內膜，每個月同樣會受到荷爾蒙變化的影響而腫脹發炎；也因為子宮內膜在子宮腔外都屬於不該存在的異物，平時就會不斷吸引免疫系統的攻擊，長期下來容易造成慢性發炎。
Q：子宮內膜異位症狀？一定會痛經嗎？
子宮內膜異位的常見症狀有痛經、排卵痛、性交痛、骨盆腔疼痛、不孕等。其中，痛經較常發生在中重度子宮內膜異位的狀況，而且痛經可能會愈來愈痛，嚴重影響生活品質，甚至出現排卵痛的症狀，更可能進一步影響懷孕。
Q：子宮內膜異位的治療方式？
西醫治療子宮內膜異位，常會透過避孕藥抑制排卵、減少荷爾蒙刺激，就有助於降低痛經等症狀。若是要做試管植入，醫師可能會先規劃注射柳培林針劑，造成停經的狀態，降低子宮發炎再植入，子宮環境相對比較好。
從中醫觀點來看，子宮內膜異位是一種特別的瘀證，它是因為不該存在於此處的組織細胞，導致排經血時子宮痙攣或瘀相比較重，單純化瘀不見得能改善。若是輕中度子宮內膜異位、想要自然備孕，中醫調理除了降低發炎，還會提升子宮血液循環，幫助子宮放鬆，改善疼痛和痙攣，受孕機會才會拉高。
子宮內膜異位造成的痛經，中醫治療起來相對比較複雜具挑戰性，也因此，看到患者經過長期調理，症狀得到改善，例如原本每個月都要吃3-4天的止痛藥，到後來不必仰賴止痛藥，生活品質提升，往往令人格外欣慰。
Q：子宮內膜異位有可能自然懷孕嗎？
輕度的子宮內膜異位患者，較有可能自然懷孕；中度的子宮內膜異位患者，若能把子宮環境打理好，部分人也可能有機會自然懷孕；重度的子宮內膜異位患者，若想要自然懷孕，可能就會比較困難一點了。
我遇過最嚴重的一位子宮內膜異位患者，她每個月都會腹痛兩週，治療過程中，我先著手改善發炎造成的排卵痛，緩解月經來潮時的痛經症狀，同時改善血瘀，重點是讓子宮內部血流供應變好，降低發炎反應，她就自然懷孕了！後來她也很注意平時養生，將子宮內膜異位的病情控制得很好。
Q: 子宮內膜異位的飲食生活禁忌？
多吃抗氧化食物，例如地中海式飲食、天天五蔬果，增加植化素的攝取。
避免攝取不好的油脂，例如紅肉、奶油、牛奶等飽和脂肪。
降低荷爾蒙干擾，例如減少塑膠製品的接觸和使用，用肥皂洗澡，避免使用沐浴乳，檢視保養品等生活用品是否含有環境荷爾蒙。
規律運動、養好作息，給自己一個簡單的環境，不能熬夜，因為熬夜也容易導致荷爾蒙失衡，進而加重子宮內膜異位的問題。
喝好水，飲用過濾乾淨的水，避免瓶裝水，也有助於降低塑化劑污染。
延伸閱讀
子宮不快樂，身體發警訊！中醫揭「6大生活養護法」，全方位守護女性健康
其他人也在看
醫生提醒：肺癌早期不是咳嗽，這6大異常才是真正的「早期警報」
肺癌早期症狀常被誤解為咳嗽或咳血，但醫界一再強調，真正讓肺癌難纏的，是它在初期幾乎「無聲無息」的特性。專家提醒，肺癌早期的 6 大異常往往不是咳嗽，而是細微卻明確的身體訊號，若被忽略，等咳嗽出現時通常已經錯過黃金治療期。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
空腹血糖210！54歲男靠3招不吃藥降血糖 連血壓血脂也變正常
54歲男上班族員工健檢發現空腹血糖高達210mg/dL，因為自己的爸爸就是因糖尿病引發心肌梗塞過世，決心不靠藥物、力行飲食控制和生活型態改變逆轉三高。他早睡早起、每日散步、控制碳水化合物與油脂攝取等方健康2.0 ・ 1 天前
他耳朵「1處冒焦黑斑點」！檢查竟罹大腸癌 醫嘆：第三期了
耳朵異狀也可能透露大腸健康！中醫師吳宏乾分享，他曾在義診時遇到一名患者，因長期失眠前來求診，發現對方耳廓附近出現「焦黑色斑點」，且有腹瀉、排便帶血等狀況，推斷可能是大腸出問題，患者趕緊到醫院做檢查，發現患「第三期大腸癌」。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
趙露思甩嬰兒肥靠「這招」！醫證實：做法超正確 燃脂效率提升10%
陸劇《許我耀眼》女主角趙露思狠甩嬰兒肥，身材蛻變成為熱議焦點。她透露自己的瘦身秘訣之一，就是晚餐提前在6點前吃完，並以花椰菜和芹菜等高纖蔬菜為主食。這樣的飲食方式不只是明星偏好，更有多項國際研究證實其減重效果。 提早吃完晚餐 提升燃脂效率 用餐時間真的會影響體重嗎？台安醫院胃腸肝膽科暨成人體重管理林承達醫師說這個答案是肯定的。美國內分泌學會研究發現，晚間用餐者的血糖峰值比傍晚用餐者高出近20%，脂肪燃燒效率則降低約10%；營養學期刊指出，睡前兩小時內進食會讓肥胖風險暴增5倍，顯示提早用餐的減重成效明顯優於晚間用餐。林承達醫師解釋人體代謝在早晨最活躍，順應生理時鐘進食能提升營養消耗率，避免熱量在睡眠時轉為脂肪囤積。若將進食時段控制在早上8點到下午2點之間，不僅全天飢餓感更穩定，夜間脂肪燃燒效率也顯著提升，對代謝健康有正面幫助。 花椰菜低卡高纖 吃得飽又能瘦 為什麼花椰菜成為減重聖品？林承達醫師說明其關鍵在於它的低熱量與高纖維特性，每100公克花椰菜僅含25大卡，卻能提供超過2公克膳食纖維與每日所需維生素C。當纖維在腸道中移動緩慢，就能延長飽足感並穩定血糖，避免飯後血糖波動引發的飢餓感，進常春月刊 ・ 1 小時前
天天喝珍珠奶茶！32歲男司機「精蟲變成碎片」 悲涼下場曝光
珍珠奶茶香甜好喝，不過切記別「當成水喝」！茂盛醫院家醫科醫師呂昀珊分享一起案例，這名年僅32歲的貨車司機，每天都來杯珍奶，結果結婚兩年他的妻子都沒有懷孕。他到醫院診斷後發現，空腹血糖竟然高達近680 mg/dL，幾乎無法分泌胰島素，甚至「精蟲都變成碎片」，相當駭人。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
天冷別喝熱薑茶、咖啡！醫揭「1飲品」最暖身又養生
近來氣溫驟降，許多人會喝熱薑茶等熱飲取暖，但醫師黃軒表示，喝溫開水最能有效保暖，因為溫開水能避免身體熱量散失、促進血液循環、舒適地溫暖內臟。相較之下，熱薑茶、熱可可等雖能提升體溫，但過高溫度可能刺激咽喉或胃壁，且身體還需耗費額外能量還冷卻過熱的飲品。他並提醒，過熱的水會傷害口腔、咽喉、食道，甚至導致食道癌。「飲用水的最佳溫度為50°~60°C。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
耳朵有「焦黑斑點」竟是大腸癌！ 醫嘆：第三期了
耳朵上的異常可能是身體疾病的警訊！中醫師吳宏乾分享一則驚人病例，他在義診時遇到一名因長期失眠求診的患者，檢查時發現對方耳廓出現「焦黑色斑點」，加上患者有腹瀉、排便帶血等症狀，研判可能是大腸出問題。經進一步檢查後，證實患者已罹患第三期大腸癌，所幸及時發現得以治療。中天新聞網 ・ 37 分鐘前
小雪禁忌一次看！命理師：「4生肖」小病痛纏身 冬進補「3類人」注意
今年11月22日(農曆十月初三)迎接二十四節氣的小雪，命理老師楊登嵙提醒生肖屬鼠、蛇、猴、狗者這半個月要注意健康，小病小痛頻繁，忌吃濕熱的食物，容易過度勞累而引起神經緊張，失眠多夢的毛病，但只要多些時間放鬆休息，終究問題不大；另提供小雪食衣住行育樂開運養生與禁忌，供民眾參考。（賴俊佑）三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
35歲《超級名模》韓星淋巴癌病逝！醫揭這1型急又猛 數月就奪命
韓國時尚圈驚傳噩耗，曾參加韓版《超級名模生死鬥》第5季的模特兒金性燦，因罹患非何杰金氏淋巴癌病逝，享年35歲。2年多前他確診後持續接受治療，但仍不敵病魔於11/6離世。醫師提醒，淋巴癌類型繁多，其中1健康2.0 ・ 3 小時前
日本旅遊注意！一堆台人訪日後確診１病超崩潰，網友急呼：一定要戴口罩
隨著全球流感疫情持續升溫，鄰近國家日本正值流感高峰期，不少台灣民眾赴日旅遊後陸續出現感染症狀。近日一名網友分享從日本返台後確診A型流感的痛苦經歷，呼籲準備赴日的民眾務必做好防護措施，引發廣大網友討論並食尚玩家 ・ 3 小時前
這水果可防糖尿病！研究：還能護眼又通便「增加抵抗力」
近來氣溫驟降，正值流感、腸病毒等疾病肆虐之際，民眾可攝取高營養的水果來增強抵抗力。營養師李婉萍表示，百香果不但含有蛋白質、鈣、鎂、維生素C，也有鉀離子和維生素A。值得注意的是，研究發現，適量百香果能提高胰島素敏感性，有助於控制血糖、降低糖尿病的風險。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
一家四口吃野生菌菇送醫！「誤食劇毒鵝膏菌」5歲女不治 醫生示警了
《遵義晚報》報導，芝麻鎮衛生院與匯川區衛健局證實，該家庭食用的為劇毒野生菌「鵝膏菌」。相關部門已展開善後處置，並再次提醒民眾近期野生菌中毒事件頻仍，食品安全風險已呈高發態勢。根據通報，近期遵義市已接連出現多起疑似因食用「假淡紅鵝膏菌」而中毒的病例。由於該...CTWANT ・ 12 小時前
吃早餐配咖啡竟缺鐵？46歲吳辰君想捐血因「缺鐵」被打槍 再等2個月
早餐總是喝咖啡竟會造成缺鐵？90年代影壇女神吳辰君日前在臉書發文指出，想要捐血卻被打槍，原來是捐血站人員說她缺鐵造成無法捐血，因為她說早餐都是配著咖啡一起吃，護理人員認為可能是咖啡影響鐵質吸收，提醒她健康2.0 ・ 3 小時前
實測曝光！瘦瘦針停打1年「體重回彈14%」 醫：不可能一勞永逸
瘦瘦針減重藥物「猛健樂」雖然效果顯著，但許多人關心停藥後體重是否會快速反彈。根據一項刊登於國際頂尖醫學期刊《JAMA》的大型臨床試驗，停藥一年後體重平均反彈14%，雖然未完全回到治療前狀態，但也證實減重如同馬拉松，沒有任何減重方法能「一勞永逸」。中天新聞網 ・ 1 天前
不吃甜就安全？營養師點名「常吃這幾樣」血糖飆更快 餐後立刻吃水果也不OK
很多人以為只要不吃甜食，血糖就能穩，但其實要控糖不踩雷，營養師高敏敏指出，先了解「GI值、GL值」這兩個關鍵指標，才能吃得安心又聰明！ GI值vs GL值 ．GI值（升糖指數）：是指食物吃下去後，讓血糖上升的「速度」。像一碗白飯GI值高，吃完血糖會快速升高．GL值（升糖負荷）：則是指一整份餐對血糖的「影響程度」。如果同樣是一碗飯，加上蔬菜與蛋白質，GL值就會下降，因為整體升糖速度被平衡了 日常這樣吃 有效控醣 ．主食選全穀類燕麥、糙米、全麥麵包、玉米、地瓜等食物，富含膳食纖維，能減緩醣類吸收速度，幫助血糖平穩不會突然飆升．蛋白質優先選擇豆製品豆腐、黃豆、黑豆、毛豆都是優質植物蛋白來源，含有植化素與膳食纖維，能幫助控制血糖，還能增加胰島素敏感度，讓身體更有效率地利用能量．蔬菜澱粉1:1餐盤中蔬菜量應與主食量相當，可增加飽足，並延緩血糖上升；特別是香菇也是蔬菜．水果餐間吃兩餐之間吃水果，可減少血糖起伏，若餐後立刻吃，容易造成血糖高低不穩．增加整餐豐富度每餐有蛋白質、蔬菜與全穀類，就能有效降低整體GL值，控糖更輕鬆 這些食物要少吃 幫助穩住血糖 若平常不小心攝取到高風險食物，也會讓血糖一下子常春月刊 ・ 1 天前
吃錯時間比沒吃還慘！保健食品最完整吃法 鈣、鎂、B群別再吃錯
保健品在我們的生活中扮演著重要的角色，幫助我們補充營養、增強免疫系統和維持整體健康。然而，很多人是否只是隨意地將各種保健品，如魚油、B 群、鈣片、維他命C 等，一把抓起來，配水咕嚕咕嚕吞下？小心這樣吃健康2.0 ・ 3 小時前
32歲男天天「靠1物」充飢 血糖狂飆680！醫嘆：再晚恐中毒亡
一名32歲男性司機因三餐不定時，常喝珍珠奶茶這類含糖飲料充飢，且外食也高油、高鹽、高糖，致其空腹血糖竟高達680mg/dL（正常值上限99）、糖化血色素超過15（正常值上限5.6%），已達嚴重糖尿病！醫師呂昀珊表示，糖尿病嚴重恐致酮酸中毒、甚至死亡。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
冬天「喝1飲品」醫大推！助暖身、促進代謝 還能穩定血糖
天氣逐漸轉冷，容易出現手腳冰冷的情形，除了添衣保暖外，也可適量飲用薑茶。營養醫學專家劉博仁提到，最新研究發現，薑不只有助於抗發炎、抗氧化，還能擴張末梢微血管、增加循環，達到暖身的作用，而冬天泡薑茶優先選老薑，若怕辣可用嫩薑，但保暖效果較溫和。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
女星驚見甲狀腺結節！3營養素護甲狀腺 2飲食法助防癌
51歲台語歌手楊慧絜半年前做全身健康檢查時，赫然發現有3顆甲狀腺結節，讓她擔心影響嗓音。哪些飲食會影響甲狀腺功能？營養師黃淑惠提醒，甲狀腺亢進患者要控制碘的攝取，而維生素D、硒、鋅是保護甲狀腺的重要元健康2.0 ・ 1 天前
50歲後怎麼吃？逆齡飲食大公開 喝這杯輕鬆入睡
進入50歲後，女性身體開始發生巨大變化，更年期的困擾成為生活中的一大挑戰。如何輕鬆應對更年期？怎麼做能延緩衰老呢？ 延緩衰老有方法 這食物要多吃 整形外科醫師林蓁指出，女性進入50歲後，女性荷健康2.0 ・ 1 天前