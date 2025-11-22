子宮內膜異位痛經不必忍 中醫辨證+作息飲食助改善經期不適
【健康醫療網／記者黃奕寧報導】32歲的上班族葉小姐，長期在冷氣房工作，作息不規律、常加班，夜間失眠且三餐不定時，偏好油炸、甜點與冰冷食物。月經前後，她常出現雙側頭痛、乳脹、下腹疼痛延伸至左右側、咖啡色分泌物，經期第二天血量多且鮮紅伴血塊，並伴腰痠背痛與頭暈，嚴重時無法上班，月經結束後性交仍有疼痛。臺中榮總灣橋分院傳統醫學科唐佑任醫師指出，經超音波檢查，葉小姐確診為子宮肌腺症，屬氣滯血瘀、寒凝血瘀體質，寒濕阻滯氣血導致「不通則痛」，治療以溫陽活血化瘀為主，並調整作息、戒除冰冷食物與甜食，中醫辨證治療後，疼痛與經期不適明顯改善，生活品質逐步恢復。
子宮內膜異位根治不易 對症下藥調整作息飲食緩解疼痛
唐佑任醫師指出，女性經期或經前常出現腹痛、腰痠等症狀，痛經原因可分為「原發性」與「繼發性」兩類。前者多見於未婚女性，與子宮收縮或情緒壓力有關；後者則常見於已婚女性，與盆腔炎、子宮肌瘤或子宮內膜異位等器質性病變相關，其中以子宮內膜異位最為常見。
中醫認為子宮內膜異位多屬慢性、根治不易，常兼見氣滯血瘀、寒凝血瘀、瘀熱內阻、痰瘀互結等證型，治療以辨證施治為原則。常用方如桃紅四物湯、血府逐瘀湯、桂枝茯苓丸及少腹逐瘀湯等藥方，藉由溫陽、理氣、活血化瘀、清熱解毒等方式來改善疼痛。唐佑任醫師強調，「不通則痛、不痛則通」，證體質對症下藥，再加上患者配合調整作息與飲食，疼痛多能明顯緩解。
醫提醒：三餐以溫熱食物為主 少吃冰飲、寒性蔬果
唐佑任醫師提醒，平時三餐應以溫熱食物為主，少吃冰飲與苦瓜、冬瓜、絲瓜、蓮藕、西瓜、柚子、水梨、蕃茄等寒性蔬果，外食中油炸類食物如鹽酥雞、炸雞、薯條也應減少。建議多攝取熱飲、高鈣低脂食物、豆類及含薑黃素（如咖哩加胡椒）的料理，有助減輕經痛。
他補充，經期前可以適量飲用黑糖薑茶或黑糖紅豆湯，因為黑糖有活血作用、薑能溫經散寒，可讓經期更順、減少疼痛；此外，適度做些氣功、太極拳等運動，皆可促進血液循環、預防子宮內膜異位復發。
「經期喝四物湯？」中醫：屬藥物需有特定適應症
唐佑任醫師表示，坊間常有「經期喝四物湯」的觀念，但四物湯（熟地、當歸、川芎、芍藥）屬藥物，有特定適應症，僅適用於營血虛滯或衝任虛損者。若不對症服用，可能反而使子宮肌瘤、乳房纖維囊腫或肌腺症復發，加重經痛。他強調，中醫治療痛經需先辨證分類病因並對症下藥，才能從根本改善症狀。若囊腫過大或疼痛劇烈，則應依醫師評估接受外科處理，切勿自行服用偏方，以免延誤治療或產生副作用。
他也提醒，近年子宮內膜異位症發生率增加，建議透過中西醫整合治療，不僅可改善痛經，也有助於緩解不孕、腹脹、便秘及頻尿等問題。
【延伸閱讀】
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=66812
喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw
其他人也在看
公牛隊 Huerter 因犯規後的拍球動作而被驅除出場 🧐#NBA #bulls #VLREELS #c01 💰 加入緯來體育台YouTube會員一個月只要100元
▶️【加入會員按鈕】 https://www.youtube.com/channel/UC3P83RUWwKbZ4bkhNti4ZuQ/join ---------------------------------------------------------------------------- 【YouTube會員賽事直播權益】 🌟IOS系統會被收取額外手續費🌟 加入「緯來NBA會員」NT 100會員🌟含以上 🏀 2025-26 NBA 例行賽 台灣獨家播出 (VOD 7 天) 🏀 2025-26 東亞超級聯賽 加入「緯來全賽事會員」NT 250會員🌟含以上 🏎 2025 ＷRC 世界拉力錦標賽 🏍2025 MotoGP 世界摩托車錦標賽 🏍2025 WorldSBK 世界超級機車錦標賽 🏍2025 Supercars 超級房車錦標賽 加入「緯來VIP」NT 4800會員🌟 🏀 轉播賽事通通有 🏀 專屬福利 ⚠ 特別提醒 Special Notice 🔺加入該等級後，會員同時享有所有較低等級之福利。 Upon joining this tier, members are also entitled to all benefits of lower tiers. 🔺部分比賽因版權限制，僅限台灣觀看。 Due to copyright restrictions, some games are exclusively available in Taiwan. 🔺NBA 因版權限制，賽事回放僅限 7 天。 Due to copyright restrictions, NBA game replays are available for 7 days only. 🔺建議使用電腦版或網頁版加入會員，避免遭手機系統收取額外手續費。 It is recommended to join via the desktop or web version to avoid additional fees charged by mobile systems. ---------------------------------------------------------------------------- 追蹤 訂閱 緯來體育台相關平台讓你體育消息不間斷 更多好康有趣的都在這 ! ✎緯來體育台Instagram【https://www.instagram.com/vlsports_official/】 ✎緯來體育台官方粉絲團【https://www.facebook.com/vlsports 】 ✎緯來體育台LINE官方帳號【https://goo.gl/bb7hsc 】緯來體育台 ・ 6 小時前
高雄樂齡樂智友善組織 4超商、15家金融業加入
（中央社記者林巧璉高雄22日電）因應高齡人與失智症人口漸增，高雄市衛生局近年結合企業、公部門與社區能量，推動樂齡樂智友善組織，今年新增4大超商、15家金融業加入，齊力推動高雄成為高齡友善城市。中央社 ・ 6 小時前
〈熱門股〉沛亨光纖業務報捷 逆勢周漲5%
IC 設計業者沛亨 (6291-TW) 本周四參與櫃買業績發表會，會中釋出樂觀展望，尤其光纖業務受惠各大 CSP 積極擴大資本支出，目前稼動率已滿載，正積極擴充產能，隔日無懼大盤一度重挫千點，仍逆勢攻上漲停板，單週漲幅達 4.68%鉅亨網 ・ 6 小時前
台菲「用愛彌補」醫療合作 逾60名顱顏患者受惠
（中央社記者林行健馬尼拉22日專電）羅慧夫顱顏基金會與長庚醫院顱顏中心組成的義診團，16日至21日在菲律賓南部大城納卯市（Davao City）完成了為期6天的跨國醫療服務，讓當地許多弱勢孩童重新展現笑容。中央社 ・ 7 小時前
台美匯率協議背後是經濟學人說的「台灣病」？陳鳳馨揭美國背後意圖！【風向龍鳳配】｜CC字幕
近期台美發布匯率聯合聲明，雙方同意「不應操縱匯率」，《經濟學人》不謀而合，以「台灣病」為題，認為新台幣長期被低估，市場對新台幣應進一步升值的討論愈發熱；陳鳳馨則大膽預測，這一次的美國匯率協議背後要求的，是要台灣繼續買大量的美國公債。所以看台美匯率聲明的時候，重點不是匯率反而是美國債券。風向龍鳳配 ・ 6 小時前
20歲海巡士兵疑欲超車遭撞滑車底重傷 搶救20天亡
20歲海巡士兵疑欲超車遭撞滑車底重傷 搶救20天亡EBC東森新聞 ・ 4 小時前
《隻狼》真的超難！至今有7成玩家仍沒通關...Steam數據揭「劍聖」是最大惡夢
回顧 FromSoftware 於 2019 年推出的動作傑作《隻狼：暗影雙死》（Sekiro: Shadows Die Twice），那鏗鏘清脆的「打鐵」聲與在此際彼的刀劍交鋒，至今仍是魂系愛好者心中最硬派的戰鬥標竿。這款強調極致反應與節奏掌控的作品，即便距離發售已經過去了整整 6 年，對於大多數挑戰者來說，依然是一道難以跨越的高牆，根據數據顯示，至今仍有「將近 7 成」的玩家無法看見通關的片尾名單。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 6 小時前
日職》西武台將第10人 林安可加盟延續深厚淵源
統一獅林安可今年球季結束後申請旅外球員資格，西武隊17日成功取得交涉權，今天就宣告正式簽約，日媒以「重大補強」形容。而加上現役、不計外籍選手名額的林冠臣，林安可成為西武隊史第10位台灣選手，足見西武和台灣淵源頗深。有「史上最優秀的助拳人」之稱的「東方特快車」郭泰源，是史上首位加盟西武隊的台灣選手，並自由時報 ・ 7 小時前
冬天手腳變冰棒？中醫推4食物暖身補腎
生活中心／杜子心報導明天（22 日）將迎來二十四節氣中的「小雪」，也代表著天氣將會越來越冷，許多人趁著冬天進補，喝熱湯讓身體暖起來。澄品中醫在臉書粉專提醒，這個時候其實已經進入「身體需要被溫補」的階段，如果能順著節氣調整飲食，不只能提升免疫力、改善循環，還能在寒冬真正來臨前，把身體底子先打好一層「防護罩」。中醫強調，小雪養生的核心概念就是3件事「補腎陽、強抵抗、潤乾燥」，也因此吃對食物比一味進補更重要。民視健康長照網 ・ 1 天前
從預售屋到現代風，42坪親子宅以奶茶色實現溫潤生活感
42坪的現代風住宅，從預售屋階段便展開了一場「理想之家」的細膩構築。屋主希望未來的生活空間不僅明亮、清爽，更能在溫潤的色調中流露家的溫度。由於一家四口皆需使用書房，因此特別要求設計師規劃出一張能容納四人同時使用的大桌面，讓閱讀、工作與親子互動都能自在發生。兩間小孩房則盡可能等大，皆設置標準雙人床與書桌，讓兄妹倆在平等舒適的環境中成長。設計家 ・ 6 小時前
胃炎用藥溶離試驗不合格恐影響藥效 回收145萬顆
（中央社記者沈佩瑤台北22日電）食藥署公布，治療胃炎、膽石疝痛等疾病的處方藥「”強生”舒胃糖衣錠10毫克」，出現溶離試驗結果不符合檢驗規格，恐影響藥效，廠商將於12月11日前回收共2批、約145萬顆完成。中央社 ・ 7 小時前
阿兵哥入伍前犯案緩刑撤銷！主張「報效國家＝有警惕」上訴竟然翻案了
屏東石姓男子於2022年間因涉犯妨害秩序案被宣告緩刑4年，後來又在4年後涉犯恐嚇罪被判處易科刑4個月，因此前案緩刑被撤銷，石男不服上訴，案經高雄高分院審理後，法官認為他已入伍服自願役，且已滿3年未犯他罪，已達到緩刑警惕效果，因此將屏東地院裁定撤銷，並駁回檢方聲請撤銷緩刑，全案定讞，此判例相當罕見。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
冬盟》陳思仲在冬季聯盟獲得寶貴打席數 日本社會人投手相當於台灣一軍
味全龍25歲工具人陳思仲進職棒3年多在一軍只有94個打席，多半是守備獲得出賽機會，首次被派遣來打冬季聯盟，他認為是很好機會，陳思仲評價日本社會人投手的準度與尾勁，相當於台灣職棒一軍。TSNA ・ 23 小時前
不用插槍也能充電！保時捷新Cayenne推全球唯一SUV無線充電 停車就吸電
全新純電Cayenne與燃油、混合動力車型同步登場，其中最讓人眼睛一亮的，就是保時捷首度在SUV上推出「無線充電」選配系統。未來車主不必再摸索充電線、也不用安裝壁掛盒，只要把車停進車庫，充電就會自動開始，使用上比手機感應充電還直覺。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
高雄極慾人妻出軌2男 綠帽夫見超露骨簡訊崩潰了
CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／綜合報導 高雄一名人夫小張（化名）2年前意外在妻子小芬（化名）手機內發現，妻子竟背著他偷吃，而且還同時擁有2個姦夫，彼此的LINE對話相當露骨鹹濕，小張崩潰之餘，也向2個姦夫提告並求償，全案經橋頭地院審理後，判決2個姦夫分賠償小張30萬元、20萬元。 小張提告表示，他與妻子婚後生活相當正常和諧，不過妻子在2020年間認識一名男...匯流新聞網 ・ 6 小時前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 1 天前
戒菸3年竟肺癌末期！他靠「1方法」抗癌成功 5公分腫瘤消失了
南投一名45歲吳姓男子，6年前確診第四期肺腺癌，被告知若不治療，平均存活期僅4到6個月。後來在台中榮總胸腔腫瘤團隊的建議下，接受免疫治療合併化療，治療後體力與生活品質明顯改善，4至5公分的腫瘤幾乎消失，病情獲得良好控制。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
遊日染流感吃成藥 65歲男突尿不出來「膀胱險裂」醫警告：這藥物易中招
日本流感疫情不斷升溫，民眾前往日本旅遊要特別當心。醫師就分享一個案例，一名65歲男子赴日旅遊期間感染流感，他自行前往藥妝店購買成藥服用後，沒想到隔天出現無法排尿情況，在日本就醫被緊急使用插尿管處置，在日本就多花了4萬元醫藥費。醫師提醒，若含有第一代抗組織胺成分的感冒藥，可能會造成攝護腺肥大病史的病人「急性尿滯留」，最嚴重可能膀胱破裂。太報 ・ 1 天前
9種髒蔬菜農藥殘留多！小蘇打＋鹽洗也沒用 專家推2種菜農藥最少
想要多吃青菜，又怕有農藥殘留？營養師李婉萍表示，9種常見蔬菜容易有農藥殘留，若未妥善清洗，長期食用可能危害健康，推薦5招清洗蔬菜，也可以多吃2種農藥殘留風險最低的蔬菜。 農藥沒洗乾淨，吃下去會怎健康2.0 ・ 1 天前
A-lin 42歲苗條身材驚豔陸網「竟然瘦成這樣」！3大減重秘訣曝光：主食吃燕麥
「天生歌姬」A-lin近日宣布參加大陸節目《聲生不息·華流季》，官方照片才剛公開就引起騷動，微博熱議「A-lin竟然瘦成這樣了」，纖細窈窕的身材成為焦點！她先前曾因懷孕、貪嘴等原因而幾度發胖，如今健康瘦下來，讓網友都好奇究竟用了什麼方法？姊妹淘 ・ 22 小時前