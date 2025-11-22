子宮內膜異位痛經不必忍 中醫辨證+作息飲食助改善經期不適

【健康醫療網／記者黃奕寧報導】32歲的上班族葉小姐，長期在冷氣房工作，作息不規律、常加班，夜間失眠且三餐不定時，偏好油炸、甜點與冰冷食物。月經前後，她常出現雙側頭痛、乳脹、下腹疼痛延伸至左右側、咖啡色分泌物，經期第二天血量多且鮮紅伴血塊，並伴腰痠背痛與頭暈，嚴重時無法上班，月經結束後性交仍有疼痛。臺中榮總灣橋分院傳統醫學科唐佑任醫師指出，經超音波檢查，葉小姐確診為子宮肌腺症，屬氣滯血瘀、寒凝血瘀體質，寒濕阻滯氣血導致「不通則痛」，治療以溫陽活血化瘀為主，並調整作息、戒除冰冷食物與甜食，中醫辨證治療後，疼痛與經期不適明顯改善，生活品質逐步恢復。

子宮內膜異位根治不易 對症下藥調整作息飲食緩解疼痛

唐佑任醫師指出，女性經期或經前常出現腹痛、腰痠等症狀，痛經原因可分為「原發性」與「繼發性」兩類。前者多見於未婚女性，與子宮收縮或情緒壓力有關；後者則常見於已婚女性，與盆腔炎、子宮肌瘤或子宮內膜異位等器質性病變相關，其中以子宮內膜異位最為常見。

中醫認為子宮內膜異位多屬慢性、根治不易，常兼見氣滯血瘀、寒凝血瘀、瘀熱內阻、痰瘀互結等證型，治療以辨證施治為原則。常用方如桃紅四物湯、血府逐瘀湯、桂枝茯苓丸及少腹逐瘀湯等藥方，藉由溫陽、理氣、活血化瘀、清熱解毒等方式來改善疼痛。唐佑任醫師強調，「不通則痛、不痛則通」，證體質對症下藥，再加上患者配合調整作息與飲食，疼痛多能明顯緩解。

醫提醒：三餐以溫熱食物為主 少吃冰飲、寒性蔬果

唐佑任醫師提醒，平時三餐應以溫熱食物為主，少吃冰飲與苦瓜、冬瓜、絲瓜、蓮藕、西瓜、柚子、水梨、蕃茄等寒性蔬果，外食中油炸類食物如鹽酥雞、炸雞、薯條也應減少。建議多攝取熱飲、高鈣低脂食物、豆類及含薑黃素（如咖哩加胡椒）的料理，有助減輕經痛。

他補充，經期前可以適量飲用黑糖薑茶或黑糖紅豆湯，因為黑糖有活血作用、薑能溫經散寒，可讓經期更順、減少疼痛；此外，適度做些氣功、太極拳等運動，皆可促進血液循環、預防子宮內膜異位復發。

「經期喝四物湯？」中醫：屬藥物需有特定適應症

唐佑任醫師表示，坊間常有「經期喝四物湯」的觀念，但四物湯（熟地、當歸、川芎、芍藥）屬藥物，有特定適應症，僅適用於營血虛滯或衝任虛損者。若不對症服用，可能反而使子宮肌瘤、乳房纖維囊腫或肌腺症復發，加重經痛。他強調，中醫治療痛經需先辨證分類病因並對症下藥，才能從根本改善症狀。若囊腫過大或疼痛劇烈，則應依醫師評估接受外科處理，切勿自行服用偏方，以免延誤治療或產生副作用。

他也提醒，近年子宮內膜異位症發生率增加，建議透過中西醫整合治療，不僅可改善痛經，也有助於緩解不孕、腹脹、便秘及頻尿等問題。

