子宮嚴重沾黏「像起司」！曾被判定卵巢早衰 黃沐妍35歲奇蹟懷孕：人生要自己主導

35歲藝人黃沐妍（小豬）日前宣布懷孕，20日透過影片分享心路歷程，坦承自己曾被醫師視為「不孕高風險」，原因是卵巢功能提早衰退、AMH（抗穆勒氏管荷爾蒙）檢測值僅有0.5，屬於卵巢庫存量偏低的警示數值。她敞開心胸分享多年的備孕心路，以及面對醫療判定時的選擇與堅持。

黃沐妍回憶，早在28歲體檢時就拿到那張改變人生的報告：當時AMH應落在2到5之間，但她只有0.5，這讓她意識到「有些事情不能等、不能僥倖」。面對卵量稀少的現實，她在半年內果斷進行了三次凍卵，過程身心都承受不少壓力，但為了保留當媽媽的機會，仍咬牙撐了下來。

黃沐妍今年因肌瘤開刀，才發現子宮內部嚴重沾黏。（圖片來源：臉書 黃沐妍-小豬）

今年5月為治療子宮肌瘤開刀時，醫師發現子宮內部沾黏相當嚴重，甚至已是「長得像起司乳酪」的程度，幾乎沒有可供胚胎著床的空間。然而，當時醫師透過手術將沾黏清理乾淨後，向她打賭「3個月內會懷孕」，黃沐妍還當時半信半疑，怎料術後果然順利受孕，令她感嘆人生的不可思議，也把這一切視為難得的經驗與禮物。

談到這段路的心情與領悟，黃沐妍坦言，那段為凍卵、為就醫奔波的日子很煎熬，但她從未放棄：「我的人生，我自己主導。」如今自然受孕成功，她忍不住感動落淚，也藉由自身經歷，提醒大家不要只憑猜測自診：「有問題就去問專業醫師，婦科檢查真的很重要。」

她更將這次經驗獻給所有正在備孕、調理身體或正面臨失落的女性，鼓勵大家多給自己一次機會、多些耐心與愛。她說明：「你現在看到的困難，不代表未來的結果。你以為的限制，也可能在某一天，被生命輕輕打開。」

