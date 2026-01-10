「子宮本來就是工具」陳昭姿驚人發言惹議！台大名醫施景中：沒老師會這樣教

[Newtalk新聞] 1月9日立法院審查人工生殖法修正草案時，民眾黨籍立委陳昭姿語出驚人表示「子宮本來就是工具」，引起網路社群強烈反彈。台大醫院婦產科權威醫師施景中隨即公開指責，強調無論是婦科專業還是醫學倫理課程，學校教育絕不可能傳達這類錯誤觀念。





針對陳昭姿宣稱子宮除了生孩子外毫務用處的說法，施景中舉出多項高品質臨床研究予以反駁。他分析指出，即便手術中保留了卵巢，一旦切除子宮，人體罹患高血脂等代謝異常或心臟血管病變的機率都會大幅提高，絕非對方口中的單一用途器官。

為了讓民眾理解器官價值，施景中援引過去被視為無用的「盲腸」作為對照。他說明，現代醫學早已證實盲腸具備調節免疫的能力，更是腹瀉發生時，體內益生菌用來暫避的關鍵空間，以此類推子宮絕非單純的工具。





施景中進一步分析，目前醫學界對子宮內的微環境調控仍有許多未解之謎，這種複雜的功能性不容忽視。他強調，子宮並非沒有其他價值，但也呼籲民眾若因疾病確實需要動刀切除，仍應聽從專業醫療建議。





網友在討論區紛紛留言批評陳昭姿的工具說，直指這類言論彷彿將活生生的女性當成生產機具，與人口販運或器官買賣的思維無異。不少人感嘆身體機能都有其存在價值，不應為了特定目的就輕率地將人體部位物化，甚至有人怒批這種觀念漠視人權，代價可能是沉重的人命損害。

