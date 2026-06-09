「子宮積穢氣需淨化」 遭淫亂神棍洗腦！日本28歲女星慘淪喝尿性奴

日本神棍大野勝彥誘騙女星與他上床，藉此淨化子宮內的負能量，最終被拆穿詐騙手段遭逮捕受審。（翻攝X@wulian_anitalk）

日本近期發生駭人聽聞的宗教詐騙醜聞，一名65歲的大野勝彥自稱擁有神力，竟對一名28歲女星進行心靈操控。他謊稱女方子宮內聚集負面能量，誘騙對方與他修行，藉此強迫對方進行喝尿及性虐待，甚至離譜地訂下1年性交1000次的目標。

利用女星擔憂

《週刊文春》報導，這名28歲的女星在疫情期間因工作變少感到迷茫，在熟人引薦下，2022年11月27日與大野勝彥相約在東京一家豪華酒店見面，大野偽裝成長者博取信任，還利用受害者對演藝生涯的擔憂，謊稱其子宮積聚穢氣，必須進行所謂的淨化修行，自誇只有自己有神力能注入正能量，成功騙取女方信任並建立師徒關係。女方基於對方有「大師」稱號，且曾幫助樂團成員與知名小提琴家成名，因此對大野說法信以為真。

透過性行為淨化

大野勝彥同年12月14日再度誘騙受害女星前往酒店房間展開新一波洗腦攻勢，他大言不慚地指責女星因為過去交往對象過多，導致子宮內積聚了汙穢，甚至宣稱演藝圈內難免要被迫上床。大野更編造遭雷擊獲得神啟的經歷，把自己包裝成與神連結的唯一救世主，連排泄物都帶有神奇功效，逐步洗腦女星必須透過跟他性行為接受淨化，並引入正能量，哄騙女星現在受到的羞辱只是為了換取未來幸福的必要犧牲。

將凌辱當作苦行

受害者起初雖有疑慮，但在長期的心理洗腦下，誤將凌辱當作必要苦行，最後在大野要求下被迫喝尿、無套性行為，在酒店房間裡承受了長達3小時的非人折磨。女星起初還真的以為這是什麼神秘的修行，直到遇到另一位同樣受騙的苦主，這才驚覺自己一直被當成玩物，趕緊報警求救。

法院判決

東京地方法院審理，痛批大野利用鬼神說詞將女性玩弄於股掌之間，手段惡劣至極且毫無悔意，判處8年有期徒刑。原本那個不可一世的大師，如今出庭時已經是個坐在輪椅上、雙眼快失明還要靠洗腎過活的虛弱老翁。

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