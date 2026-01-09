子宮肌瘤成因、警訊、治療全解析 保留子宮守護生育力





【NOW健康 林郁敏／新北報導】子宮肌瘤是女性最常見的婦科腫瘤，也是骨盆腔腫瘤中發生率最高的腫瘤。衛生福利部雙和醫院婦科主任温國璋醫師指出，雖然任何年齡層皆可能罹患子宮肌瘤，但以30歲以上女性尤為常見，隨年齡增長盛行率越高。由於其源於平滑肌與纖維結締組織，整體盛行率約30%至40%，換言之，平均每3到4位女性中就有1人罹患子宮肌瘤，其普及程度不容忽視。



子宮肌瘤為何愛找生育年齡女性？ 醫：雌激素是關鍵



温國璋醫師表示，目前子宮肌瘤的確切成因仍未完全釐清，但醫學界普遍認為與多項因素相關，包括雌激素刺激、生長激素作用、長期子宮收縮、遺傳與種族差異、年齡與生育史，以及生活型態與環境因素等。其中特別是雌激素，被認為在肌瘤形成與生長中扮演重要角色，因此多好發於生育年齡的女性；一旦進入停經期，隨著體內賀爾蒙分泌減少，大多數肌瘤通常會隨之自然萎縮。

子宮肌瘤依生長位置可分多種類型，其中以「子宮壁內肌瘤」最為常見，肌瘤位於子宮肌層內；「漿膜下肌瘤」則是向子宮外側生長，通常症狀最不明顯，除非體積較大，而有時會形成帶蒂肌瘤，若表面血管破裂，恐導致骨盆腔大量出血；「黏膜下肌瘤」則突出於子宮腔內，最容易造成大量或長期陰道出血，亦是最影響受孕與導致流產的類型，而有的黏膜下肌瘤會突出於子宮頸延伸至陰道；另有少數肌瘤會延伸至子宮闊韌帶之間。



子宮肌瘤不一定有症狀！ 異常出血、頻尿或貧血應提高警覺



温國璋醫師說明，並非所有子宮肌瘤都會引起不適，與是否出現症狀與肌瘤大小、位置，以及是否發生變性有關。臨床上約3成患者會出現症狀，其中最常見的是子宮異常出血，例如：月經時間延長或經血量過多，長期下來可能導致貧血。



此外，較大的肌瘤也可能壓迫到周邊器官，引起頻尿、排尿困難、便秘，甚至造成輸尿管阻塞、腎水腫等等。雖然多數子宮肌瘤不會引起疼痛，但若發生血液循環不良、感染、帶蒂肌瘤扭轉，或壓迫神經、產生沾黏時，仍可能出現腹痛或下背痛。另外，部分患者也可能因肌瘤影響子宮環境而出現不孕的問題。



子宮肌瘤診斷與治療規劃 治療策略依症狀與需求而定



温國璋醫師進一步解釋，在診斷方面，可透過內診初步評估，再搭配超音波檢查確認肌瘤大小與位置；必要時，也可安排子宮內視鏡、腹腔鏡等檢查，以利治療規劃。



治療策略則需依患者年齡、症狀嚴重程度及是否有生育需求而定。對於無症狀、肌瘤較小或已停經女性，通常建議定期追蹤即可；但若出現嚴重出血、壓迫症狀、肌瘤快速長大，或大小超過5～6公分以上時，則需積極治療。



子宮肌瘤一定要切除子宮？ 保守治療助育齡女性保住生育力



藥物方面，可使用促性腺激素釋放荷爾蒙（GnRH類似物）暫時降低雌激素濃度、縮小肌瘤 （建議可短期如3至6個月使用，長期使用可能產生骨質疏鬆等停經副作用），但停藥後可能復發；黃體素、止痛藥可緩解症狀，合併貧血者則需補充鐵劑，嚴重時甚至需輸血。



温國璋醫師分析，近年也發展出多種保守治療方式，如子宮動脈栓塞、消融治療或海扶刀等，能在保留子宮的情況下縮小肌瘤。若症狀嚴重，仍可考慮手術治療，包括僅切除肌瘤的子宮肌瘤切除術，適合有生育需求的女性，但仍有約2至5成復發風險；若年齡較大且無生育計畫，則可考慮子宮切除術。而相關於肌瘤手術，婦產科可健保部分給付的達文西手術項目包含：機械手臂輔助子宮肌瘤切除術、機械手臂輔助次全子宮切除術、機械手臂輔助全子宮切除術。



温國璋醫師曾遇過幾位術前血紅素低於3g/dL（女性通常血紅素值會高於11至12g/dL以上）的個案，其中2位年紀小於35歲的女性，一位是患有超過100顆小肌瘤並接受保留子宮的子宮肌瘤切除手術；另一位是患1顆超過5公分的帶蒂黏膜下肌瘤突出於子宮頸並延伸至陰道，接受經陰道子宮鏡肌瘤切除手術，術後順利康復並恢復正常血紅素。



最後，温國璋醫師強調，子宮肌瘤屬於良性疾病，極少機率為惡性，但因盛行率高、症狀多樣，仍是女性接受婦科手術的主要原因之一。建議女性定期進行婦科檢查，及早發現、及早評估，才能在確保生活品質的同時，選擇最合適的治療方式。



