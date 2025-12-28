子宮肌瘤能不能喝當歸湯？婦科醫給3建議

【緯來新聞網】子宮肌瘤是女性常見的婦科腫瘤，飲食禁忌也不少，尤其當歸湯到底能不能喝，更是許多患者的疑問。對此，婦產科醫師邱筱宸指出，當歸是一把雙面刃，用對了是暖身的幫手，用錯可能成為婦科疾病的助燃劑。

當歸是一把雙面刃，用對了是暖身的幫手，用錯可能成為婦科疾病的助燃劑。（示意圖／翻攝自pixabay）

邱筱宸醫師在臉書粉專指出，當歸能活血因含有某些生物活性化合物：



●阿魏酸



具有抗氧化作用，科學證實會抑制血小板功能，它能讓血液比較不容易凝固，潛在促進血液循環，這就是傳統說法中「活血」的藥理基礎。





●藁本內酯



這是當歸特殊氣味的來源，研究發現它有抑制血管平滑肌增生的潛力，也可能有助緩解平滑肌的痙攣。這解釋了為什麼有些人在經期結束後食用當歸湯品，覺得較為放鬆、不適感減輕。



邱筱宸醫師提醒3類人注意，因為當歸具有上述的藥理活性，在某些生理狀態下，就不再只是食物，而是具有風險的藥物：





1.子宮肌瘤與內膜異位症患者



這是一個爭議許久的話題，雖然當歸的植物雌激素活性在科學上被認為是微弱的，但在實驗室研究中，有些成份確實曾表現出「刺激生殖系統組織增生」的潛力。



對於已經有子宮肌瘤、子宮腺肌症、子宮內膜異位症的朋友，建議謹慎服用，偶爾喝一碗湯通常影響不大，但要避免自行長期服用高濃度的當歸萃取物或膠囊，以免刺激病灶長大。





2.孕期與生理期



懷孕期間：當歸的成份可能對子宮有潛在影響，孕期建議盡量避免攝取。

生理期間：因為有抗血小板作用，經期食用可能會導致經血量暴增。





3.手術前與抗凝血藥物使用者



如果正在服用抗凝血劑（如Warfarin、Aspirin），或是有計畫進行手術（包含拔牙），當歸會加強藥效，增加出血不止的風險，進補前一定要先跟醫師討論確認。



邱筱宸醫師給女性朋友3個建議：



1.時間點是關鍵



若想服用當歸，建議選在「經期完全結束後」到「排卵期前」這段時間。





2.辨別食物與藥物



如果是冬天偶爾吃個藥膳火鍋、喝碗湯，婦科疾病患者通常不需恐慌。但如果想長期服用高劑量濃縮錠劑等，請務必先諮詢醫師。





3.素食者的替代方案



有些素食朋友吃當歸是為了想補血讓氣色更好，但其實當歸本身的鐵含量並不算頂尖，可以考慮多吃深綠色蔬菜搭配維生素C（幫助鐵吸收）以及B12補充品等。

