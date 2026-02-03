子宮頸癌早期無症狀 落實定期抹片檢查

安南醫院婦產科陳昱任醫師提醒婦女定期子宮頸抹片篩檢，並成立婦癌多專科醫療團隊提供一條龍整合照護。（記者李嘉祥攝）

子宮頸癌是少數能透過篩檢早期發現、及透過疫苗預防的癌症，響應「國際子宮頸健康宣導月」，台南市立安南醫院由婦產科專業醫療團隊領軍，呼籲女性朋友在忙碌的歲末年初別忘了關注自身的健康，鼓勵符合資格的女性朋友落實「抹片檢查」及諮詢「HPV疫苗」接種，守護子宮健康。

安南醫院婦產科陳昱任醫師表示，子宮頸癌早期通常沒有明顯症狀，最有效的預防方式就是定期進行子宮頸抹片檢查；根據國健署統計，定期篩檢可降低約七十%的子宮頸癌死亡率；健保提供卅歲以上且有性經驗女性每年一次，以及廿五至卅歲間且有性經驗女性三年一次篩檢補助。

陳昱任醫師指出，為提高篩檢便利性，該院特別優化服務流程，符合健保補助資格的民眾可至第一醫療大樓癌症篩檢窗口，也可上網線上填表預約，讓職場女性或家庭主婦能利用方便的時間快速完成這項「6分鐘護一生」的重要檢查，也提醒若篩檢結果發現異常不必過度驚慌，該院「婦癌多專科醫療團隊」，整合婦產科、放射腫瘤科、血液腫瘤科及病理科等專業資源，從精準切片診斷到個人化治療規劃，提供一條龍整合照護。陳昱任醫師也提及根據國健署的建議，預防子宮頸癌除抹片之外，疫苗也是關鍵，不論男女，接種HPV疫苗能更全面地預防人類乳突病毒感染，進而降低子宮頸癌及相關病變的風險，鼓勵民眾若符合資格可到院諮詢，為自己與家人築起健康屏障。