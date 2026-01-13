子宮頸癌關注月啟動「HPV雙向防線」：九價疫苗、定期抹片及HPV檢測三箭齊發，邁向消滅子宮頸癌目標！

三箭齊發全力防堵子宮頸癌

防治子宮頸癌的三大核心行動為「預防接種、定期篩檢及早期治療」，為此世界衛生組織也提出「90-70-90」消滅子宮頸癌全球策略：「90%的男女孩在15歲前完成HPV疫苗接種，70%的女性在35歲及45歲前各接受一次高效能篩檢，以及90%確診癌前病變或子宮頸癌者能獲得妥善治療」。對此，李中遠醫師表示台灣其實已經幾乎達成這個策略，僅有男孩公費剛開始推行，還會需要一點時間達到90%的目標；此外，HPV疫苗是主動預防子宮頸癌的重要防線，HPV檢測能夠在細胞尙未發生病變前即揪出危險因子，而子宮頸抹片則是能及早發現病灶、及早治療。三箭齊發的策略對於防治子宮頸癌是非常重要又有效的作法。

國人HPV疫苗接種率仍待提升

2022年起台灣國中女生已全面接種九價HPV疫苗，2025年更擴及至國中男生。雖然公費接種HPV疫苗的策略有助提升HPV疫苗施打的普及率，然而非公費疫苗族群接種的比例仍不太理想。「台灣HPV疫苗接種率還是跟不上已開發國家的腳步，這部分真的有待國人繼續努力。」李中遠醫師語重心長的提醒。

過去台灣子宮頸癌的發生率相當高，自1995年起政府開始提供免費子宮頸抹片檢查服務後，已有效降低7成發生率與死亡率。2025年開始，除了年滿30歲以上的女性每年可接受1次免費子宮頸抹片檢查之外，25至29歲的女性每3年也可享有1次免費抹片檢查，另外35歲、45歲及65歲的女性還可接受公費HPV檢測。李中遠醫師認為台灣公共衛生政策真的相當不錯，然而根據國健署最新癌症登記資料，子宮頸癌的發生率與死亡率分別位居國人的第十名及第八名。因此，鼓勵沒有公費補助的民眾主動接種HPV疫苗及符合篩檢年齡的女性定期接受篩檢，都是未來可以繼續努力與加強的方向。

不只子宮頸癌 HPV感染還與多癌有關

過去HPV疫苗被稱為子宮頸癌疫苗，因而造成許多人的誤解，以為只要女性接種即可。李中遠醫師澄清，HPV病毒有200多種型別，一旦被感染，除了導致子宮頸癌之外，還可能造成女性的外陰癌與陰道癌、男性的陰莖癌以及兩性都有可能罹患的頭頸癌、肛門癌與生殖器疣（菜花）等。男性感染HPV之後絕大多數無法產生抗體，因此會有持續感染的現象，如果持續感染或重複感染高致癌型別，將來罹癌的風險可能大增。此外，男性將高致癌型HPV傳染給女性的機率，也比女性傳染給男性的機率高五倍！

風險不分性別 兩性共同防治HPV

「男性也應納入疫苗施打的行列之中！」李中遠醫師提到，男性不像女性可透過子宮頸抹片檢查或內診進行篩檢與評估，當發現異常時，疾病往往已經發生了。因此，男性更應該主動積極接種疫苗，為自己的健康建立防線。

有些人以為只要伴侶有施打HPV疫苗，自己就不必再接種了，李中遠醫師提醒這樣的觀念並不正確。唯有雙方都接種HPV疫苗，才能建立共同的防護網，進而有效降低HPV感染與傳播的可能性。女性施打HPV疫苗並不代表100%不會被感染，還是要做好定期篩檢的工作，因為一旦被感染，還是有85%的機率會傳染給伴侶，傳染途徑也比大眾認知的性行為來得更多元，盡早透過接種疫苗建立抗體才是聰明的選擇。

常有人誤以為HPV疫苗與篩檢只要二擇一就夠了，其實這也是一種迷思。李中遠醫師說明，疫苗是主動預防，篩檢則是為了提早發現異常，兩者的目的不同。由於HPV篩檢需透過內診，有些較保守的女性可能因羞於上內診台而放棄。2025年10月美國已核准HPV居家檢測上市，未來如引進台灣，民眾可在家自行採樣再進行檢測，應可改善相關問題。

疫苗＋性教育 幫孩子建立正確性觀念

目前國內HPV公費疫苗政策讓國中男女生都可在校園接種九價HPV疫苗，不過有些家長擔心安全問題，也有部分家長擔憂接種HPV疫苗是發給孩子可以進行性行為的許可證。李中遠醫師指出，HPV疫苗上市前已經過嚴謹的臨床試驗，證實其安全性很高，不會造成不良的影響。此外，施打HPV疫苗可以預防感染風險，對孩子而言不僅是一種主動的保護，更是一個好的時間點切入溝通「自我保護」的重要性。建議家長應透過親子之間的對談、討論與教育，提早為孩子建立正確的性觀念，會比一味的禁止更有效。

HPV九價疫苗保護力更完善

2015年美國FDA核准HPV九價疫苗上市，在此之前則是接種二價與四價疫苗為主。李中遠醫師解釋，HPV二價疫苗主要是預防高致癌風險的16、18型病毒，四價疫苗則是多了6與11型病毒；HPV九價疫苗除了涵蓋這四種病毒型別之外，還額外增加對31、33、45、52、58等高致癌型病毒的防護力，可降低罹患多種癌症以及菜花的風險。此外，九價疫苗抗體產生率高達98%，還會增加40%的保護力，建議想要獲得更廣泛且完整保護力的民眾可選擇自費施打。值得注意的是，即便之前已接種二價或四價疫苗，都需依照仿單接種完整三劑HPV九價疫苗，才能發揮更全面的保護力！

