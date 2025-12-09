子弟兵何元楷爆「霸凌特教生」道歉了 羅智強籲做3件事：一句話不能抹平傷口

國民黨立委羅智強公室主任何元楷遭控校園霸凌。（翻攝自何元楷臉書）

民進黨立委賴瑞隆近日因8歲兒子校園霸凌案，引發公關危機遭輿論撻伐。沒想到藍營也傳出霸凌事件，表態參選新北市議員的國民黨立委羅智強公室主任何元楷，昨（8日）被國小同學踢爆，曾欺負特教生、吐人口水。對此，何元楷今（9日）發文為學生時期的不當言行，向當事人道歉。羅智強則表示，何元楷應主動承擔責任。

該名網友自稱是何元楷的國小同學，指控何元楷曾欺負特教生、言語嘲弄氣質陰柔的同學。在他向老師反映上述狀況不久後，何元楷很快盯上他，經常用髒話問候，甚至從3樓丟肥皂砸向正在打掃的他。印象最深刻的一次，是何元楷在他上廁所時，突然從他頭上被潑水。

廣告 廣告

之後畢業升國中兩人不再同校，何元楷在公車上碰到他，仍從後座對他吐口水，且把口香糖還黏在他頭髮上。如今看到何元楷打算投入地方選舉，他無法假裝什麼事都沒發生，認為有些底線一旦跨越，留下的痕跡往往超乎加害者想像，「而一個人若選擇不面對、不承擔，也就失去了身為大人的基本責任，更不配在公共角色中掌握話語權。」

對此，何元楷今日回應，他小時候是一個調皮搗蛋的小孩，可能因此造成師長、同學的困擾，只要被老師寫聯絡簿，回家就會被父母責打。

雖然不知道這位同學是誰，但何元楷表示，希望有機會跟這位網友見面，了解彼此想法，除有機會當面釐清，也希望了解事情始末。「如果說我小時候的言行讓這位同學覺得受傷、不舒服，我願意誠摯的向他致上歉意。」

針對子弟兵遭控霸凌一事，羅智強今日在立院受訪表示，何元楷已經對他國小犯的錯誤道歉，但道歉不是結束，一句話不能抹平受害者的傷口，道歉是面對錯誤、承擔責任與真誠反省的開始，也是何元楷該做的3件事情。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

更多鏡週刊報導

有片／賴瑞隆向受害同學家長當面道歉！雙方見面畫面曝 盼協助彼此孩子成長

翁達瑞挺賴瑞隆「兒子只是比較皮」自爆曾是霸凌加害者 批媒體惡意政治操作

小煜護理師前妻號稱「兇版佐佐木希」 小S不信生過小孩