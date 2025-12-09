子弟兵何元楷遭爆國小霸凌同學！ 羅智強：面對錯誤、承擔責任並真誠反省

台北市 / 武廷融 綜合報導

國民黨立委羅智強的辦公室主任、新北市議員參選人何元楷近日被爆出從國小到國中霸凌多位同學，包含推撞、言語霸凌以及朝他人吐口水等惡行。何元楷今(9)日在臉書發文表示，希望有機會跟這位貼文的同學見面，並向他致歉。而羅智強則回應，何元楷已經道歉，而道歉是面對錯誤、承擔責任並真誠反省的開始，這也是他該做的事情。

有網友近日在Threads上發文表示，何元楷國小時經常霸凌特教同學和氣質較陰柔的同學，而他上前制止後，也遭到何元楷霸凌。甚至在國小畢業上了國中，在公車上遇見何元楷，還被他吐口水、黏口香糖在頭髮上。發文者表示，那種污辱、傷害感直至今還是讓他非常無助、氣憤，且他曾在何元楷貼文底下留言，卻被他封鎖。

廣告 廣告

面對指控，何元楷今日在臉書發文表示，自己在成長過程中，是一個調皮搗蛋的小孩，也可能因此造成師長、同學的困擾。「雖然我還不知道這位同學是誰，但我懇切的希望有機會跟這位貼文的同學見面，了解彼此的想法，除了讓我有機會和他當面釐清之外，也希望了解事情的始末。如果說我小時候的言行讓這位同學覺得受傷、不舒服，我願意誠摯的向他致上歉意。」

而子弟兵被爆出霸凌事件，羅智強今日表示，何元楷已經對於國小犯的錯道歉，但道歉不是結束，也不是一句話就能抹平受害者的傷口，但道歉是面對錯誤、承擔責任並真誠反省的開始，「這也是何元楷該做的三件事情。」

原始連結







更多華視新聞報導

遭爆國小至國中霸凌同學 「羅智強愛將」何元楷：盼當面釐清、願致歉

蒸煮廚餘沒傳照！ 中市府稱老農不會網路 議員批疏失

審停砍年金案 綠盼維護世代正義藍白籲停止霸凌公教

