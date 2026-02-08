子弟兵初選敗給黨內素人！黃國昌曝民調有狀況：一定會找出原因

民眾黨主席黃國昌子弟兵、新北三蘆服務處主任周曉芸（中）在議員初選中，敗給黨內素人陳彥廷。（資料照／鄒保祥攝）

民眾黨主席黃國昌子弟兵、新北三蘆服務處主任周曉芸在議員初選中，敗給黨內素人陳彥廷。黃國昌今（8日）透露，當事人提出複查後，已請專家討論民調樣本，確實發現狀況，後續會找出原因，並對外說明。

黃國昌今受訪時重申，民眾黨是非常有制度的政黨，一切就照制度來走。現在當事人提出複查，就必須回到科學理性的態度釐清情況；現在已請外部專家深入探討民調樣本，「的確發現執行過程中，出現跟正常民調執行的程序不太相符之情事」。

黃國昌透露，當初電訪使用樣本與抽出樣本，在民調執行順序上出現狀況，後續有待專家提出完整調查報告，他會再對外說明；民眾黨必會秉持科學的精神「打破砂鍋問到底」，一定會找出原因。

媒體詢問，是否會安撫一下周曉芸？畢竟周較為心急，還在臉書流出對手的相關資訊。黃國昌表示「沒有」，因為對他而言，維持黨內競爭公平是最重要的原則。

黃國昌也說，所有黨內競爭的候選人，對外發言時務必記得，黨內可以有競爭，但希望用最客觀的方式挑選出最強候選人。雖在過程中每個人一定都有情緒，但拜託黨內同志，把情緒放到最小，「如何在工作崗位做好該做的事，回應支持者期待，這才是最重要的事情」。

至於入黨不必滿一年就能報名初選，未來是否調整制度？黃國昌直接否絕，並強調民眾黨希望對外徵才，因此在入黨期限上不會做出限制，尤其陳彥廷實際上入黨已經超過一年，不是今年才突然入黨。

黃國昌說，當然民調結果可能會讓支持者、甚至是周曉芸感到驚訝，但民眾黨是理性務實的政黨，不會在毫無根據下，用臆測的方式做過度推斷。且民調是統計學，回到執行過程、樣本等，都有完整紀錄，可以理性探討過程出了什麼狀況。

黃國昌表示，如果是在執行民調的過程出狀況，沒有按照原先設定的方式，未來可能會要求執行民調的機構，確保使用樣本跟抽出樣本一致，才能夠真正地用全民調方式選出最強候選人。

媒體追問，是否會因此感覺新北布局被打亂，恐影響後續選舉？黃國昌也表明，「不會」，因為可以從中學習，雖然老實講，他昨天聽到結果「有點驚訝」，沒有想到怎麼會用這樣的方式執行，但無論如何，等到細部調查結果出爐後，就會清楚對外說明。



