子弟兵周曉芸初選爆冷落敗 黃國昌反應曝光

▲民眾黨主席黃國昌至市場發春聯。（圖／記者葉政勳攝，2026.02.07）

[NOWnews今日新聞] 民眾黨主席黃國昌投入2026新北市長選戰，但是日前黨內進行新北三蘆選區民調，被視為黃國昌子弟兵的周曉芸卻意外輸給對手陳彥廷，由於陳彥廷對於選民來說相當陌生，初選結果跌破眼鏡。對此，黃國昌今（7）日坦言，得知結果以後有一點驚訝。

黃國昌今日上午與新北市議員陳世軒到新莊宏泰市場發春聯，並接受媒體訪問。媒體詢問周曉芸初選爆冷落敗，黃國昌表示，其實之前其實選決會在最後面試的時候其實有遇過陳彥廷，民眾黨是一個有制度的政黨，一切都按照制度來走。因為當事人也提出了一些複查的申請，目前選務的同仁，正藉由外部諮詢的專家，針對複查進一步的處理，有任何的結果都會提到選決會一切按照制度走。

針對如果複查最後還是陳彥廷這邊勝出的話，會來徵召她嗎？黃國昌回應說，其實一切就按照制度走，複查的時間跟進度不是任何一個人決定的，黨部在選務工作的處理上會昭公信，有關於複查是由外部的諮詢的專家學者他們來進行處理，會尊重他們的處理。

媒體問知道這個結果之後有沒有覺得蠻驚訝的？黃國昌說，其實我他昨天很忙，不過知道這個結果以後真的還是有一點驚訝，不過不管怎麼樣，因為一切為了昭公信，都必須要按照制度來走，如同他所說的這不是少數一兩個人可以決定的事情。

▲民眾黨立委黃國昌地方服務處主任林子宇（左起）、周曉芸、陳怡君、陳語倢，在監察院大門口要求監院提出濫用公務車調查報告。（圖／NOWNEWS資料照）

