子弟兵周曉芸初選爆冷落敗 黃國昌坦言有點驚訝：為昭公信就照制度走

[FTNN新聞網]記者方炳超／新北報導

鋒燦傳媒昨（6）日披露，民眾黨新北市三蘆區議員初選，黃國昌三重蘆洲區主任周曉芸爆冷落敗給一位名叫陳彥廷的參選人，周曉芸提出複查。民眾黨主席黃國昌今天被問及，知道這個結果之後有沒有覺得蠻驚訝的？黃國昌說，其實他昨天很忙，不過知道這個結果以後真的還是有一點驚訝，不過不管怎麼樣，因為一切為了昭公信，都必須要按照制度來走。

民眾黨主席黃國昌。（圖／方炳超攝）

黃國昌今天前往新莊掃街發春聯，媒體提問，周曉芸在民調上似乎是些微差距落敗給陳彥廷，不過因為陳彥廷也都沒有出現在地方活動，有掌握這個人是誰嗎？黃國昌說，之前其實選決會在最後面試的時候，其實有遇過陳，那民眾黨是一個有制度的政黨，一切都按照制度來走，那因為當事人也提出了一些複查的申請，那目前選務的同仁，正藉由外部諮詢的專家，針對複查進一步的處理，有任何的結果都會提到選決會，來一切按照制度走。

廣告

黃國昌說，複查的時間跟進度，不是任何一個人決定的，那黨部在選務工作的處理上會昭公信，那有關於複查是由外部的諮詢的專家學者來進行處理，那就會尊重他們的處理。

民眾黨新北市議員陳世軒則說，每一個人都有參選的權利，台灣民眾黨開大門走大路，所以每一個人，只要對於公共事務他有熱忱，都可以來報名初選，陳彥廷就是依循這樣的管道來報名，所以他們一定就是尊重民調，但是因為像如同主席有說了，有當事人提出複查，那在這個階段必須要尊重制度，所以就是讓制度來做複查的動作，那最後會送到中央的選決會來去做最後的決定。



