子弟兵周曉芸初選落敗提復查 黃國昌出手了：民調執行順序確實出狀況

記者詹宜庭／台北報導

民眾黨日前進行黨內直轄市議員、縣市議員提名黨內初選，其中新北市第4選區（三重區、蘆洲區）民調結果，民眾黨主席黃國昌子弟兵「四大金釵」周曉芸意外輸給對手陳彥廷，已申請複查。黃國昌今（8日）表示，因當事人提出複查，民眾黨有請外部專家深入看民調抽樣樣本，發現在整個執行的過程當中，出現一些跟一開始正常民調執行的程序不太相符的事情，但這等到他們提出完整報告後，再跟社會大眾說明。

黃國昌受訪表示，一切按照制度走，現在比較重要的是，因為當事人有提出複查，那就必須回到科學理性，搞清楚是怎麼回事，「我們也請外部專家深入看民調抽樣樣本，他們很辛苦，昨天晚上忙得非常晚，的確發現在整個執行的過程當中，出現一些，跟一開始正常民調執行的程序不太相符的事情，但這等到他們提出完整報告後，再跟社會大眾說明。民眾黨是一個有制度的政黨，在科學精神之下，一定會打破砂鍋問到底，我一定會找出原因，知道到底發生了什麼事情。」

廣告 廣告

黃國昌說，經過提出複查後，也深入去看當初在進行電訪的過程中所使用的樣本，跟當初所抽出來的樣本，的確在民調執行的順序上出現了一些狀況，但是這些具體內容，要等調查報告詳細做出來以後，再跟大家說明。

媒體追問是否有安撫周曉芸，她還洩露陳彥廷的求職經歷？黃國昌說，沒有，因為維持黨內競爭的公平是最重要原則，希望大家對外發言時，都要記得一件事，黨內可以競爭，但也希望用最客觀的方式挑選出最強的候選人。在初選過程中每個人都會有情緒，但應該把自己情緒放到最小，怎樣在工作崗位上做該做的事情，回應支持者的期待，這才是最重要的事情。

媒體又進一步問，未來會否調整制度，因為這次似乎入黨未滿一年也可以報名初選？黃國昌回應，不會，因為以目前來講，民眾黨希望能夠對外徵才，所以在入黨的期限上本來就沒有限制，而且陳彥廷入黨也超過1年，不是突然入黨。當然，民調的結果可能會讓很多支持者，甚至讓周曉芸覺得很驚訝，但民眾黨是理性、務實、科學的政黨，為什麼會出現這樣子的狀況，在科學上一定有理由，民眾黨不會臆測的方式，在毫無根據的情況下去做出過度推斷。

黃國昌提到，民調是一門統計科學，回到當初進行民調過程中執行的方式，因為每一通電話都有完整的記錄，一切回到科學的本質，用理性方式去探討在過程是不是出了什麼問題。如果是在執行民調的過程當中出了狀況跟問題，沒有按照本來所設定進行民調的方式，未來可能就要求相關執行民調的機構，甚至在督導時，必須要確保民調機構所使用的樣本跟當初所抽出來的樣本是一致的，這樣子才能夠真正的用全民調的方式挑選出最強的候選人。

媒體也問是否擔心因這次事情導致新北佈局被打亂？黃國昌說，不會，因為民眾黨每次在做任何事情的時候都能學習到一些東西，未來都會把它做得更好。這次執行過程中，「我老實講，我昨天聽到了，我有點驚訝，我沒有想到說他們會用這樣的方式來加以執行，但不管怎麼樣，基本上大概知道是怎麼回事，但比較細部的東西等調查報告出來以後再跟大家說明。」

更多三立新聞網報導

諷對手「家樂福上班十年」被罵翻！周曉芸急道歉：是引用他的自述

黃國昌子弟兵諷對手「家樂福上班」！她怒：服務過的客人比你的選民多

黃國昌人馬初選輸！諷對手「家樂福上班」 吳靜怡：得罪全台灣超市員工

輸不起？黃國昌子弟兵初選落敗 諷對手「沒人認識、在家樂福上班」

