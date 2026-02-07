子弟兵周曉芸初選落敗 白營主席驚訝：一切按照制度走

民眾黨主席黃國昌的子弟兵、三重蘆洲區主任周曉芸（右二）在初選落敗。（資料照／袁茵攝）

民眾黨日前進行黨內直轄市議員、縣市議員提名黨內初選，其中新北市第4選區（三重區、蘆洲區）最新公布的民調結果，被外界稱參選新北市長的民眾黨主席黃國昌子弟兵「四大金釵」、現任三蘆服務處主任周曉芸意外輸給對手陳彥廷。對此，黃國昌今（7）日受訪時回應，看到結果有點驚訝，但為以昭公信，強調必須按照制度走，周曉芸已提出申覆，目前外部諮詢專家正處理相關程序，有任何結果都會提報選決會。

黃國昌今早在同黨新北市議員陳世軒陪同下，前往新莊區宏泰傳統市場市場發春聯與紅包。對於民調周曉芸落後，黃國昌表示，先前在選決會最後面試時有遇過陳彥廷；強調民眾黨是一個有制度的政黨，一切都按照制度走；目前黨部選務工作，由外部諮詢專家學者正處理周曉芸提出的複查申請，尊重他們的處理，一切按照制度。

對於民調結果，黃國昌受訪時也坦言在獲知後有一點驚訝，不過重申為有召公信，必須按照制度走，強調這不是少數一兩個人可以決定的事情。

另對於陳彥廷在地方的知名度與經營上，陳世軒則是說到，每個人都有參選的權利，民眾黨都是開大門走大路，只要對於公共事務有熱忱，都可以報名初選，陳彥廷遵循管道報名，所以一定尊重民調。

陳世軒再說到，每個參選人都會在地方努力的讓更多人認識，不過個人努力的方向可能不一樣，有些人著重空戰，有些人著重陸戰，所以可能很難去做評斷。

此外，針對國防特別預算條例草案中3項軍售案，美方提出有效期至3月15日的發價書草案，國防部呼籲立法院盡速完成展延案審查。黃國昌表示，3項軍售也在民眾黨版本的軍購特別條例當中，相信行政部門或立法院會做最好的安排。

黃國昌表示，美方發價書的「拖式飛彈續購」、「標槍反甲飛彈續購」、「M109A7自走砲」等3項軍售案品項，已在去年12月18號公告，這些也都在民眾黨提出的軍購特別條例當中，強調這就是民眾黨展現負責任的態度。

黃國昌提到，具體的品項有哪些是台灣需要的，民眾黨就會支持，針對這些品項的名稱、數量，都在民眾黨的特別條例當中；至於相關時程的處理，相信接下來不管是行政部門或立法院，應該會做最好的安排。

至於被問到國民黨也有提自己的版本，黃國昌則回應還沒有看到具體的內容，直言國民黨作為一個主要的政黨，提出自己的版本也是非常正常且合理的事。

