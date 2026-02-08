子弟兵周曉芸民調出局複查將翻盤？黃國昌：民調執行程序的確有狀況

[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導

被視為民眾黨主席黃國昌人馬插旗參選新北三重、蘆洲區市議員的周曉芸，日前在初選民調竟以些微差距被給對手陳彥廷，因後續已申請複查，被揣測是否有推翻初選結果的可能？黃國昌今（8）日對此表示，民眾黨請外部專家檢視民調抽樣樣本，發現的確在民調執行順序上出現了狀況，他表示有點驚訝，但具體內容須等調查報告出來以後再說明。

民眾黨主席黃國昌在淡水中山市場掃街時接受訪問。（圖／翻攝民眾黨直播）

民眾黨在新北三蘆選區2月4日至5日舉行初選民調，結果卻是陳彥廷「爆冷」出線，陳則申請複查。由於民眾黨在周曉芸參選之前已有李有宜等在地耕耘且已參選過的黨員有意續爭取提名，但後續因故決定停止參選，被認為是遭黃國昌空降人馬排擠。周曉芸也因有黃國昌加持，高掛與黃國昌合體的看板，一度被外界視為占優勢，可順利出線。

周曉芸敗給對手陳彥廷後受訪時也表示「沒人知道陳先生是誰」，更指對方「大學畢業後找不到工作，在家樂福上班十年」，說法被認為有歧視嫌疑。對於民調結果提出複查的做法，也讓外界揣測是否可能「沒收初選」。

黃國昌8日受訪時表示，當事人提出複查，那就必須搞清楚怎麼回事，所以請外部專家深入去看民調抽樣的樣本，且的確發現在執行過程中出現跟正常民調執行程序不太相符的事情，但他覺得等到他們提出完整報告後再跟社會大眾說明；民眾黨是一個有制度的政黨，在科學精神下面，一定會打破砂鍋問到底。

黃國昌重申，經過提出複查以後，也深入去看當初在進行電訪的過程中，所使用的樣本跟當初所抽出來的樣本，的確在民調執行的順序上出現了一些狀況，但這些具體內容，等調查報告詳細做出來以後跟大家說明。

對於周曉芸洩露陳彥廷的求職經歷，黃國昌表示，對他來講，維持黨內競爭的公平是最重要原則，也希望用最客觀的方式挑選出最強的候選人，所以他希望所有黨內競爭的候選人對外發言時都要記得，黨內可以有競爭，過程中每一個人一定都有情緒，但拜託把自己的情緒放到最小，怎麼樣在工作崗位上做該做的事情，回應支持者的期待，這才是最重要的事情。

由於此次入黨未滿一年也可報名初選？未來是否調整相關制度？黃國昌回應不會，因為民眾黨希望能夠對外勝選，所以在入黨的期限上本來就沒有做限制，而且陳彥廷入黨也超過一年。

黃國昌表示，民調的結果可能會讓很多支持者，甚至周曉芸覺得很驚訝，但民眾黨是理性、務實、科學的政黨，為什麼會出現這樣子的狀況，在科學上一定有其理由，所以民眾黨不會臆測，在毫無根據的情況下去做出過度推斷；民調是一門統計科學，就回到當初進行民調過程中執行的方式，「因為每一通電話都有完整的記錄」，一切回到科學的本質，用理性方式去探討在過程是不是出了什麼問題。

黃國昌也說，如果是在執行民調的過程當中出了狀況跟問題，沒有按照本來所設定進行民調的方式，未來可能就要求相關執行民調的機構，甚至民眾黨在督導的時候，必須要確保民調機構所使用的樣本跟當初所抽出來的樣本是一致的，這樣子才能夠真正的用全民調的方式選出最強的候選人。



