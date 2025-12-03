子弟兵周曉芸空降擠掉李有宜？她轟黃國昌「把在地經營的戰友當免洗筷」

記者李鴻典／台北報導

前民眾黨發言人李有宜近日大動作宣布請辭並退出台灣民眾黨，成為台北政壇關注焦點。資深媒體人詹凌瑀今（3）天表示，民眾黨主席黃國昌的「公平」全是謊話；這不是公平競爭，這是赤裸裸的清洗異己，別再演了，吃相真的太難看。

李有宜11月30日卻突然以學業為業宣布退黨，背後原因連日引發猜測。

李有宜2024年投入立委選舉，在綠營優勢選區新北三重、蘆洲雖敗選，卻以黑馬之姿拿下8萬多票，也被視為藍白合示範選區；選後她也經營基層，有意角逐2026三蘆議員。未料，11月30日卻突然以學業為業宣布退黨，背後原因連日引發猜測。

李有宜日前受訪表示，自己是需要心無旁鶩地專注在學業上，才決定暫時退出民眾黨，「對於民眾黨內的事務不便多做評論，但未來不排除任何可能性，希望大家能給所有有意參選的人一些空間與機會，相信大家都會選得非常漂亮。」黃國昌則是回應「大家曾經一起努力過，她要求學就好好讓她去求學，就一切祝福」。

詹凌瑀說，李有宜在三蘆蹲點多久了？上次立委選戰雖然惜敗，但她沒走，繼續在地深耕就是為了拚議員。結果你黃國昌完全沒協調，直接空降來自金門、與三蘆在地毫無淵源的子弟兵周曉芸插旗，甚至大剌剌掛起跟你的合體看板。

嘴上說沒人有特權，行動上卻是只挺自己人，把在地經營的戰友當免洗筷，把黨內資源當私產。詹凌瑀批評，這不是公平競爭，這是赤裸裸的清洗異己，別再演了，吃相真的太難看。

