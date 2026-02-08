子弟兵大爆冷初選落敗 黃國昌：民調執行的確有狀況

民眾黨主席黃國昌。 圖：擷取自民眾黨Youtube頻道

[Newtalk新聞] 面對2026地方大選，民眾黨布局新北三重、蘆洲選區議員，但黨內初選民調結果，民眾黨主席黃國昌的子弟兵周曉芸，大爆冷輸給黨內知名度都相當低的對手陳彥廷，對此，周曉芸已提出申覆。黃國昌今（8日）透露，目前發現，樣本在民調執行的順序上的確出了一些狀況，目前要等外部專家提出完整的報告以後，再跟大家社會大眾做說明。

黃國昌今對外說明，民眾黨是一個非常有制度的政黨，一切照制度走，現在比較重要的是，當事人有提出複查，就必須回到科學理性搞清楚是怎麼回事，他們請了外部專家深入的去看民調所抽的樣本。專家很辛苦，昨天晚上忙得非常的，的確發現在整個執行過程當中，出現一些跟一開始正常民調執行的程序不太相符的事情。

黃國昌再重申，民眾黨是一個有制度的政黨，在科學的精神下面，他們一定會打破砂鍋問到底，他一定會找出原因，去知道到底發生了什麼事情？經過提出複查以後，也深入的去看當初在進行電訪的過程當中，所使用的樣本跟當初所抽出來的樣本，的確在民調執行的順序上出現了一些狀況，但是具體的內容，要等外部專家把調查報告詳細做出來以後再跟大家說明。

對於周曉芸洩露陳彥廷的個人資訊。黃國昌表示，維持黨內競爭的公平是最重要原則，他希望所有民眾黨內競爭的候選人對外發言時都要記得，黨內可以有競爭，也希望用最客觀的方式選出最強候選人，過程中每一個人一定都有情緒，但他要拜託把黨內同志，把情緒放到最小，怎麼樣在工作崗位上做該做的事情，回應支持者的期待，這才是最重要的事情。

記者問及，這次有入黨未滿一年也能報名初選的狀況，未來是否會調整制度？黃國昌回應，不會啊！以目前來講，民眾黨希望能夠對外勝選，所以在入黨的期限上本來就沒有做限制，且陳彥廷入黨也已經超過一年。

黃國昌接著說，民調的結果，可能會讓很多支持者甚至周曉芸那邊會覺得很驚訝，但民眾黨是理性、務實、科學的政黨，為什麼會出現這樣子的狀況，在科學上一定有它的理由，民眾黨不會去臆測或在毫無根據的情況下去做出過度推斷。民調是一門統計科學，就回到當初進行民調過程中執行的方式與樣本，每一通電話都有完整的記錄，這些電話從哪些樣本抽出來，都能溯源，就一切回到科學的本質，用理性方式來探討這個過程中是不是出了什麼樣的狀況。

黃國昌表示，如果是執行民調的過程當中，沒有按照本來所設定進行民調的方式，未來可能就要要求相關執行民調的機構，甚至民眾黨在督導的時候，必須要確保民調機構所使用的樣本跟當初所抽出來的樣本是一致的，這樣子才能夠真正的用全民調的方式選出最強的候選人

