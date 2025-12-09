子弟兵遭爆從小霸凌同學、欺負特教生 羅智強回應曝光！
即時中心／梁博超報導
國民黨新北市議員擬參選人、立委羅智強辦公室主任何元楷遭爆在就讀國小時就對同學、特教生霸凌，行為甚至持續至國中時期；今（9）日一早何元楷回應表示不知對方是誰，希望能有機會跟對方見面了解事情始末，遭質疑是輕描淡寫，「霸凌太多人，才想不起來是哪位同學？」對此，羅智強上午也做出回應，稱何已經道歉，「但道歉不是結束，而是面對錯誤、承擔責任、真誠反省的開始。」
網友在社群平台Threads上發文表示，何元楷在就讀國小時，經常在走廊推撞特教學生、搶走對方文具並丟來丟去、鞋子灌水、模仿特教學生說的話方式，甚至把特教學生的書包藏起來，放在廁所工具間；就連另一位氣質較陰柔的同學，也常成為語言嘲弄、言語霸凌的對象，「還有非常非常多的人…。」
「有次我上前制止，也向老師反映。從那天起，我明顯感覺到，他們的目光轉向了我，下課擦身就被罵一句三字經。」該名網友表示，當他正在一樓外掃區打掃時，何元楷會從高處朝他丟肥皂；最深刻的一次，是在馬桶間上廁所，頭上被突然潑水。
當事網友強調，那種無力感，讓他第一次知道有些人的可惡，是找老師也沒用的；甚至連升上國中後，仍會被何元楷欺負，「到現在打字的瞬間，仍歷歷在目，那種污辱、傷害感直至今日還是讓我非常無助、氣憤。」
該網友更指出，前陣子曾在何元楷的貼文底下留言，也私訊過他，希望他承認過往的霸凌事件、並為此道歉，沒想到卻遭「封鎖」。很難想像何元楷能以議員身分站在校園舞台上，對孩子談「尊重」與「友善」，希望孩子面前站著的是「懂得負責的大人，而不是我們當年努力躲開的那種人。」
當事網友直指，前陣子曾在何元楷的貼文底下留言，也私訊過他，希望他承認過往的霸凌事件、並為此道歉，沒想到卻遭「封鎖」。（圖／翻攝自Threads）
對此，何元楷今早也在臉書發文回應，小時候是一個調皮搗蛋的小孩，也可能因此造成師長、同學的困擾，「所以小時候只要被老師寫聯絡簿，就會被父母責打。」雖然他還不知道這位同學是誰，但懇切的希望有機會跟這位貼文的同學見面，了解彼此的想法。「除了讓我有機會和他當面釐清之外，也希望了解事情的始末。」如果小時候的言行讓這位同學覺得受傷、不舒服，「我願意誠摯的向他致上歉意。」
何元楷今早也在臉書發文回應指控。（圖／翻攝自何元楷臉書）
羅智強上午在立院受訪時，強調何元楷已對國小時所犯的錯誤道歉；但他強調，道歉不是結束，也不是一句話就能抹平受害者的傷口。「道歉是面對錯誤、承擔責任，並真誠反省的開始，這也是何元楷該做的事。」
《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》關心您：
◆ 教育部反霸凌投訴專線：1953
◆ 「iWIN網路防護機構」網安專線：（02）2577-5118
服務時間：週一至週五 9:00～18:00
