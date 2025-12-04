子弟兵「狂燒150萬」曬新喜訊！白冰冰當場哽咽哭了 催淚內幕曝光
記者蔡維歆／台北報導
白冰冰子弟兵台一線東諺為公益首度跨足舞台劇製作，除邀請班底外，也請來董至成和巨炮挑樑演出，所有演員都是義務演出不支酬勞，收入扣除成本全數捐助祥育啟智教養院，白冰冰又笑又感動，哽咽直誇：「他們真的很棒，非常用心，讓我很驕傲，給他們按100個讚。」
東諺熱心公益，6年前就曾在導演伍宗德邀請下，擔任台東的牧心教養院的愛心代言人，幫忙拍攝短片，並持續擔任牧心教養院的愛心大使，去年伍導再度邀約幫忙桃園祥育啟智教養院拍公益短片，當時他剛好接了一個在劇場求婚的活動，突發其想要不要結合舞台劇為祥育做點什麼，因此有了這次公益舞台劇《萌甲大哥大》的計畫，他也決定將所得扣除成本全數捐助祥育，但如果賠錢就由他自行吸收。而原本是主角之一的郭忠祐因拍8點檔無法參加，改由黃新皓來救火，還有很多擔任武行的朋友來義務幫忙。而讓東諺最感謝的是董至成二話不說就答應演出，讓他吃下定心丸。
白冰冰還沒去看表演前，只以為這是子弟兵在辦家家酒，雖然號召朋友，幫忙催票，但並未抱持很大的信心，不過在她去看表演前一天，朋友傳訊息給她要帶手帕，感人又好看。她看完語帶哽咽，「這是冰冰家族成果大驗收，我看了覺得很驕傲，以前我老愛罵他們，但他們離開我的羽翼，大家都表現的很棒，我要給他們按100個讚。」她也為東諺感到心疼，「我後來才知道舞台劇是為了公益，他自己生活都苦哈哈，還要教課賺錢養家，我只能動用人脈請朋友來捧場。」
