子彈對外採購比自製貴？顧立雄：不要混淆

▲國防部長顧立雄說，台美合作生產的子彈，我國僅負責彈殼跟彈頭的組裝。（圖／記者呂炯昌攝）

[NOWnews今日新聞] 國民黨立委馬文君日前質疑，國軍自製子彈每顆成本只需6元，但國防部卻以平均每發18元的價格對外採購。對此，國防部長顧立雄今（12）日解釋，台美合作生產的子彈，我國僅負責彈殼跟彈頭的組裝，而軍備局提供給陸軍的自製子彈價格為16元，對外採購的單價為15.53元，兩者價格不能相比。

立法院外交及國防委員會今日邀請國防部部長顧立雄報告「國軍如何強化戰場持續戰力，對於戰時高消耗情境下，彈藥籌獲之應變作為與規劃」，並備質詢。

廣告 廣告

有關國軍能自製5.56公釐步槍子彈，但卻對外採購，馬文君認為價格還比上次幫美國製造貴3倍，顧立雄受訪時表示，這個台美合作生產合約最早是民國94年，第二份合約是民國101年，這部分生產的子彈跟我國軍備局全部自製的子彈的不一樣，因為合作生產的彈藥的發射藥、底火還有包材以及運輸都是由美方提供，所以我方只負責其中彈殼、彈頭以及組裝而已。

顧立雄說，所以這部分的合約是按照台美之間的合作機制所制定，因此跟我們全彈製作的價格不一樣，目前軍備局提供給陸軍的子彈大概是16元，而現在對外採購的標價是15.53元，所以這兩個是不能做相比的。

顧立雄強調，一個是從底火、發射藥整體都是我方製作，另一個是由美方提供相關的發射藥跟底火，所以可能不要把這兩個事情做混淆。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

總預算卡關「基北北桃TPASS恐斷炊」 蔣萬安：努力讓它不中斷

中央總預算卡關「TPASS恐斷炊」 基北北桃今商討對策

黃國昌後援會成立 高金素梅現身力挺：感謝他捍衛原住民土地正義