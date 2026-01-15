子彈採購案貴3倍！她爆：菸酒食品廠商得標

▲國民黨立委馬文君爆料，國防部子彈採購案得標廠商，外觀是民宅，又是深藏不漏的軍火商。（圖／翻攝Google地圖）

[NOWnews今日新聞] 國防部以總價約15億582萬元對外採購7600萬發子彈，去年底開標，國民黨立委馬文君質疑，軍備局205兵工廠具備自行生產能力，過去自製外銷子彈每發成本約6元，如今卻以平均每發18.82元、近3倍價格對外採購。她連日緊追此案，今（15）日再爆料，得標廠商根據公司登記在台中市北屯區的地址，是一戶有庭院的透天宅，又是一間深藏不露的大軍火商。

馬文君說，這起子彈採購案，軍備局已在去年底決標，對外採購5.56公厘步槍鋼心彈、5.56公厘步槍空包彈、7.62公厘機槍空包彈、9公厘手槍彈等彈藥。其中9公厘手槍彈共採購350萬發、採購金額4550萬元，此案由台灣禾亞國際有限公司得標。

馬文君說，該公司109年成立、位於台中，先前主要從事菸酒、食品及五金零售批發，且根據經濟部商工登記網、台灣公司網等網站查詢，禾亞至今，未投標過任何政府標案，但卻在去年6月，變更營業項目，增加槍砲彈藥輸出入、槍枝保養業，也很湊巧不到半年時間，就投標軍備局這件子彈採購案，拿下9公厘手槍彈、4550萬元的標案。

馬文君說，國防部軍備局兵工廠有子彈的產能量能、價格也便宜，卻要外包採購，結果剛好就由沒軍工背景、半年前才變更營業項目的台灣禾亞公司得標，一切的不合理又變得合理。

馬文君說，這彷彿是去年「RDX海掃更」炸藥案翻版，台南福麥裝修公司沒軍事背景、沒處理經驗，就拿下具高度機敏的炸藥原料案，同時另個共通點，RDX原料與子彈，都是國軍原本能生產、產線產量充足的軍品，但卻在近期突然不做，改外包採購，恰巧就有幾間公司知道門路，在短時間變更營業項目，投標、得標。

馬文君批，這個狀況一而再，再而三發生，也不知道是超思第二，還是第三，不知道有多少藏鏡人躲在這些公司背後，透過關係專吃這些標案，大賺國防預算。請國防部不要再自欺欺人，徹底調查、提出說法。

馬文君另一篇臉書文也說，本案不合理在於，軍備局205兵工廠去年底遷廠完成，目前有新舊共6條生產線、將近1億發子彈產能，能自產自用，還有餘裕外銷，有足夠能力應付陸軍委購案，結果軍備局卻擺著新生產線不用，去年底，還對外招標採購6200萬發子彈、標案金額高達11億6932萬元，平均一發18.82元，子彈價差高達4元。

馬文君說，軍備局放著自己可以接的生意不做，卻要貼錢外包，招標標金沒有更低、只有更高，價差還高達2億多元，這個決策相當奇怪，完全不合邏輯，中間到底圖利了誰？

