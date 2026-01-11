子彈爆頭、屍滿醫院！伊朗鎮壓至少116死 家屬領遺體得付22萬

2026年1月9日在網路上發布的伊朗德黑蘭抗爭畫面，由於伊朗政府發動全國斷網，目前流出的畫面大部分是透過星鏈網路勉強傳出。路透社



伊朗反政府示威持續兩週時間，在軍隊的強力鎮壓下，據信已造成數百人傷亡。當地醫務人員指出，醫院擠滿死傷病人，許多年輕人的頭顱和心臟均遭直接射擊，還有人眼部中彈，子彈貫穿後腦勺，景象駭人，宛如人間煉獄。

路透社引述總部位於美國的「人權行動者新聞通訊社」（Human Rights Activists News Agency, HRANA）指出，與伊朗示威活動相關的死亡人數已上升至116人。

伊朗首都德黑蘭兩週前爆發抗議活動，隨後蔓延至全國的100多個城鎮，訴求也從經濟困難轉變成呼籲結束最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）的神權統治。對此，哈米尼將示威者斥為試圖取悅美國總統川普（Donald Trump）的「破壞份子」，下令軍隊鎮壓。

廣告 廣告

據信，部隊鎮壓已經導致數百名示威者傷亡，另有多人被拘留。英國廣播公司（BBC）波斯語頻道已確認26名罹難者身份，其中包括6名兒童；人權組織指出，伊朗軍隊也有14人喪生。

德黑蘭一間醫院的醫務人員告訴BBC，由於傷者眾多，根本沒有時間進行心肺復甦術，大約有38人在院內死亡。「許多人剛被送到急診病床就倒下了……子彈直接射中年輕人的頭部，也有被射中心臟的。許多人甚至沒能撐到醫院。」

「屍體太多，太平間空間不夠，只能把屍體疊放在一起」，這名醫務人員表示，等到太平間擺滿屍體後，院方就把屍體堆放在祈禱室內，而死傷者都是年輕人。「我不敢看他們，很多人都已經20到25歲了。」

BBC波斯語頻道證實，週五晚間，70具遺體被送往北部城市拉希特（Rasht）的普爾西納醫院（Poursina Hospital）。醫院消息人士稱，當局向死者家屬索取70億里亞爾（約22.1萬元台幣），才肯讓他們帶走遺體安葬。

一位醫生透過星鏈（Starlink）衛星告訴BBC，德黑蘭主要的眼科專科中心法拉比醫院（Farabi Hospital）已進入危機狀態，急診不堪重負。他說，非緊急住院和手術已經暫停，醫務人員全被召集處理急救情況。

伊朗軍隊在與示威者的衝突中經常動用霰彈槍，其中裝有鉛彈。伊朗中部卡善市（Kashan）的醫生告訴BBC，許多受傷的示威者眼睛中彈；德黑蘭一家醫療中心的醫生也目睹示威者眼睛中彈，子彈貫穿後腦勺的慘狀。

然而，伊朗警方堅稱，德黑蘭在週五晚間無人死亡，並表示有26棟建築物遭縱火，造成大面積破壞。

更多太報報導

快訊／美國可能對伊朗採取軍事干預 以色列高度警戒

川普已聽取「軍事打擊伊朗選項」簡報 可能針對這部門發動攻擊

加薩戰火恐再起！美媒曝哈瑪斯拒繳械 以軍擬發動新地面戰